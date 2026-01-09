Prebujenje Benjamina Šeška: To je dobra napoved za prihodnost

Benjaminu Šešku je očitno menjava trenerja dobro dela. Na prvi tekmi po slovesu Rubena Amorima od Old Trafforda je zabil dva gola in znova našel napadalni instinkt, ki ga je v zadnjih tednih pustil na cedilu. Zanimiv dvoboj v elitni angleški nogometni ligi je United končal le s točko, čeprav bi lahko zadel vsaj petkrat, Šeško pa je domov odnesel nagrado za igralca tekme.

Zmage v Burnleyju, ki se bori za obstanek, Manchester United ni iztržil, morda pa so dobili nekaj pomembnejšega. Zdi se, da je vendarle Šeško premagal strelsko blokado in spet našel občutek za gol. Prvi nevaren strel z glavo, pri katerem je pokazal svoje atletske sposobnosti, mu je vratar Martin Dubravka ubranil, v naslednjih dveh akcijah je bil slovenski as neustavljiv.

Izkazal se je z načinom, na katerega je prišel do zadetkov. Za izenačenje na 1:1 je izkoristil lepo podajo kapetana Bruna Fernandesa v prostor in zatresel domačo mrežo s strelom s prve – z desnico v levi vratarjev spodnji kot. Odličen občutek za žogo je pokazal tudi pri drugem golu, ko je v zahtevnem položaju odprl telo in z desnico žogo s prve poslal v daljši kot Dubravke. Če je v zadnjih tednih preveč omahoval in si večkrat po nepotrebnem otežil življenje, je bil tokrat odločen kot najboljši napadalci na svetu.

Šeško: To je dobra napoved

»Seveda smo razočarani, ustvarili smo si veliko priložnosti, žoga je bila dvakrat že v mreži, a jo je nasprotnik nekako rešil in izbil. Ustvarjamo si priložnosti, žal pa smo dva gola tudi prejeli. Še vedno smo iztržili neodločen izid, kar ni slabo, a moramo na tem še graditi in biti še boljši,« je po tekmi povedal junak Uniteda. O svojih dveh zadetkih je Šeško dodal: »Občutek je zelo dober, v takšnih položajih kažemo, česa smo sposobni. To je dobra napoved za prihodnost. Smo res dobra skupina fantov, vse delamo, da bi dokazali, da smo vrhunska ekipa in dobre stvari bodo sledile.«

Soigralci morajo Šešku dostaviti več podaj, tokrat se je to zgodilo in zadel je dva čudovita gola.

Pohvalil ga je tudi začasni trener Darren Fletcher, ki v Šešku vidi ogromno potenciala: »Pred tekmo sva se pogovorila, pokazal sem mu video njegovih vtekanj in njegovih golov, da bi znova začel verjeti vase. Soigralci mu morajo dostaviti več podaj, tokrat se je to zgodilo in zadel je dva čudovita gola. Zelo pozitiven in pomemben večer za Bena.«

Sredin večer je bil manj uspešen za Jako Bijola, ki je v srhljivki s sedmimi zadetki z Leedsom na koncu moral priznati premoč Newcastlu s 3:4. Manchester United bo naslednjo tekmo odigral v nedeljo ob 17.30, v pokalu FA bodo gostili Brighton.

