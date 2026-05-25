Pred risi na švicarskem ledu poseben večer: proti Italiji odločajo o obstanku med elito

Na svetovnem prvenstvu v hokeju se velika sobotna želja slovenskim risom ni uresničila: ostali so brez danskega plena in zdaj s tremi točkami iz šestih tekem pričakujejo današnji večer odločitve za obstanek med elito. Ob 20.20 se bodo pomerili z Italijo, tekma bo za našo reprezentanco prav tako pomembna kot tista pred enim letom s Francijo. Takrat se je Slovenija veselila zmage in prvič po 20 letih obstanka v najvišjem razredu, v primeru drevišnjega slavja pa bi si sploh prvič dvakrat zapored priborila bivanje v družbi najboljših tudi za naslednjo sezono.

Seveda so v slovenskem taboru sanjali o tem, da bi vse dvome odgnali že proti Dancem in pred koncem krogom dosegli uresničitev cilja. A zgodba zgodnjega sobotnega popoldneva se ni razpletala tako, kot so si želeli kapetan Robert Sabolič in soigralci ter njihovi glasni privrženci. Dobrih 600 se jih je zbralo na tribunah arene v Fribourgu, kar je z naskokom njihov največji obisk doslej na tem prvenstvu. Seveda so se jim misli sukale k slavju in morda bi ga dejansko doživeli, če sodnika Marcelu Mahkovcu po ogledu videoposnetka ne bi razveljavila gola, plošček po strelu branilca Jana Ćosića pa bi namesto vratnice zadel mrežo. »Poskusil sem si pač pomagati, da bi lepo spravil plošček k palici. Na gol z nogo v ICEHL gledajo drugače kot na svetovnem prvenstvu. Ko sem videl posnetek, sem vedel. da bo moj zadetek upravičeno razveljavljen,« je športno priznal 22-letni napadalec.

Pred slovenskimi hokejisti je danes tekma leta. FOTOGRAFIJE: David W Cerny/Reuters

»Zelo solidno smo igrali 30 minut, nato pa sem imel občutek, da bo imel, kdor bo zabil prvi gol, odprto pot k zmagi. Naš prvi je bil, žal, razveljavljen, nato so tekmeci izkoristili prednost igralca več, za vodstvo z 2:0 pa kaznovali našo napako. Odločajo malenkosti, v teh so bili Danci boljši,« je strnil misli izkušeni Rok Tičar, za katerega bo današnji izziv poseben, saj igra na italijanskem severu pri Pustertalu in bo imel tako na nasprotni strani pet klubskih soigralcev: »Drži, a precej hokejistov sem poznal tudi na prejšnjih tekmah, prav z Dansko, denimo, saj sem v različnih obdobjih igral z njimi.« Sicer je pri tej skandinavski selekciji en sedanji Tičarjev klubski kolega – branilec Markus Lauridsen.

Največ tekem prav z Italijani

A Danska je pospravljena v predalu in zdaj je za rise pomemben le današnji lov. Ta je bil že od začetka, pravzaprav od uradne objave sporeda tekem 89. svetovnega prvenstva v hokeju, podčrtan kot realno najpomembnejši. Med vsemi tekmeci v fribourški skupini so zahodni sosedje po kakovosti še najbolj primerljivi slovenskim hokejistom, ki so pač pripravili presežek s senzacionalno zmago nad Čehi in nato še točko s Slovaki. A glede tako želenega obstanka in vizuma za svetovno prvenstvo v prihodnjem letu – to bo od 11. do 26. maja v Nemčiji (Düsseldorf, Mannheim) – zdaj šteje le razplet tekme z »azzurri«. In prav z njimi so se med vsemi tekmeci letošnjega prvenstva naši hokejisti pomerili največkrat, na velikem tekmovanju nazadnje na svetovnem prvenstvu druge kakovostne skupine na njihovem ledu v Bolzanu. Pred dvema letoma je tam Slovenija po svoji najboljši predstavi v tistih dneh zmagala z 2:0 (Tičar, Kuralt) in se pozneje veselila vizuma za elitni razred.

V sobotnem popoldnevu so bili Danci učinkovitejši.

Odtlej se je pri naši reprezentanci dogajalo že marsikaj, večinoma z vedro vsebino. Moštvu se je priključil odlični vratar Lukaš Horak, uveljavlja se novi val igralcev z odličnim Maticem Törökom, izkušnje dolgoletnih reprezentantov pa so na poti k pomembnim dosežkom vselej dobrodošle. In v slovenskem taboru upajo, da bo vse omenjeno v lepi luči vidno tudi danes.