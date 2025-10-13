Pred Stožicami velik izziv: nepremagljivi Švicarji na pragu svetovnega prvenstva

NOGOMET

Selektor Murat Yakin opozarja navijače pred preveliko evforijo. Gregor Kobel lovi Yanna Sommerja.

Matjaž Kek, selektor slovenske reprezentance v nogometu, je pred začetkom kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki ocenil, da v skupini B ni pravega favorita. Toda uvodne tekme so pokazale, da v njej ena reprezentanca vendarle močno izstopa, in sicer švicarska, ki je vse tri dosedanje dvoboje zanesljivo odločila v svojo korist. Izbranci glavnega trenerja Murata Yakina, ki bodo drevi gostovali v Stožicah, so silovito začeli lov na vstopnice za SP. V uvodnem kolu so s 4:0 odpravili nogometaše Kosova, nato so bili pred svojimi navijači prepričljivo ...