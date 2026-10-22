Predstavljamo vseh 21 etap: Tour de France 2027 bo brutalen, a Pogačarju je to všeč

Trasa 114. Dirke po Franciji, ki se bo začela 2. julija 2027 v Edinburghu na Škotskem, obeta zahtevno kombinacijo kronometrskih preizkušenj, razgibanih cest in visokogorskih obračunov. Kolesarji bodo v 21 etapah premagali skupno 53.450 višinskih metrov, na voljo pa bodo imeli tri dneve počitka.

Dirka bo obsegala sedem ravninskih, šest razgibanih in šest gorskih etap ter dva posamična kronometra. Skupaj bo na sporedu 71 kilometrov vožnje na čas, največ po letu 2012. Prvi kronometer bo dolg 38 kilometrov med Bloisom in Chambordom, drugi pa 33 kilometrov v okolici Toulousa.

Gorski del trase bo potekal skozi Centralni masiv, Juro, Alpe in Pireneje. Cilji na vrhu Grand Colombierja, v Les Saisiesu in na Col du Portetu bodo med najpomembnejšimi točkami dirke. Col du Portet, ki leži na nadmorski višini 2215 metrov, bo gostil zaključek 18. etape. Na 174 kilometrih od Pauja bodo morali kolesarji premagati kar 5400 višinskih metrov.

Profili vseh 21. etap Toura 2027. FOTO: Letour.fr

Pomembna bosta tudi časovni bonusi: prvi trije kolesarji na cilju vsake cestne etape bodo prejeli deset, šest oziroma štiri sekunde odbitka od skupnega časa. Vmesni sprint bo na sporedu v vsaki cestni etapi.

Glavni favorit bo branilec naslova Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), ki bo lovil četrto zaporedno in skupno šesto zmago na Touru. Med najvidnejšimi tekmeci bodo Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), dvakratni zmagovalec dirke, letošnji drugouvrščeni Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in francoski talent Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

Na predstavitvi trase Toura 2021 v pariški palači kongresov je direktor dirke Christian Prudhomme predstavil 21 etap, ki bodo kolesarje julija prihodnje leto popeljale od Škotske do Pariza. Med glavnimi značilnostmi trase so zahtevna uvodna preizkušnja v Veliki Britaniji, dva posamična kronometra s skupno 71 kilometri in izjemno zahtevna kraljevska etapa v Pirenejih.

Christian Prudhomme in Marion Rousse sta predstavila Tour 2027 za moške in ženske. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Vseh 21 etap Toura 2027

1. etapa, 2. julij: Edinburgh - Carlisle, 184 km. Uvodna etapa bo potekala po valovitem terenu, ki bi lahko ustrezal sprinterjem.

2. etapa, 3. julij: Keswick - Liverpool, 223 km. Dolga preizkušnja bo kolesarje vodila skozi območje Lake District in po razgibanem terenu proti Liverpoolu.

3. etapa, 4. julij: Welshpool - Cardiff, 223 km. Valižanski klanci in vzpon Caerphilly približno 12 kilometrov pred ciljem bi lahko povzročili prve razlike med favoriti.

4. etapa, 6. julij: Cherbourg-en-Cotentin - Cherbourg-en-Cotentin, 171 km. Razgibana trasa z 2200 višinskimi metri bo ponudila priložnost napadalnim kolesarjem.

Končno spet dva daljša kronometra. FOTO: Miguel Medina

5. etapa, 7. julij: Pontorson - Plumelec, 178 km. Na 1900 višinskih metrih vzponov bodo imeli prednost kolesarji, ki se dobro znajdejo na krajših klancih.

6. etapa, 8. julij: Vannes - Angers, 193 km. Razmeroma nezahtevna višinska razlika 1500 metrov bi lahko omogočila sprinterski zaključek.

7. etapa, 9. julij: Blois - Chambord, 38 km. Prvi posamični kronometer bo pomemben preizkus moči in aerodinamične učinkovitosti.

8. etapa, 10. julij: Bourges - Le Creusot, 224 km. Ena najdaljših etap bo s 3100 višinskimi metri ustrezala ubežnikom in kolesarjem za razgibane terene.

9. etapa, 11. julij: Villars-les-Dombes - Grand Colombier, 162 km. Prvi veliki gorski obračun s 3750 višinskimi metri se bo končal na vrhu znamenitega vzpona.

10. etapa, 13. julij: Annecy - Sallanches, 171 km. Gorska preizkušnja s 3750 višinskimi metri bo zahtevala dobro razporeditev moči.

11. etapa, 14. julij: Cluses - Les Saisies, 150 km. S 4750 višinskimi metri bo to ena najzahtevnejših gorskih etap, zaključek na vrhu pa lahko premeša vrstni red v skupnem seštevku.

12. etapa, 15. julij: Chambéry - Valence, 162 km. Po gorah bo sledila priložnost za sprinterje, če bodo njihova moštva nadzorovala pobege.

13. etapa, 16. julij: Aubenas - Montpellier, 164 km. Pretežno ravninska etapa s 1500 višinskimi metri bo namenjena predvsem sprinterjem.

14. etapa, 17. julij: Montpellier - Mende, 199 km. Zahtevna trasa s 4300 višinskimi metri bo ustrezala vzdržljivim kolesarjem in ubežnikom.

Tour 2027 FOTO: Letour.fr

15. etapa, 18. julij: Rodez - Albi, 169 km. Razgiban teren z 2500 višinskimi metri bo ponudil priložnost za napade pred zadnjim tednom.

16. etapa, 20. julij: Toulouse - Toulouse, 33 km. Drugi posamični kronometer bo pomemben za razmerja med kandidati za skupno zmago.

17. etapa, 21. julij: Muret - Pau, 186 km. Čeprav je označena kot ravninska, bo vsebovala 2000 višinskih metrov vzponov in omogočila tudi napade ubežnikov.

18. etapa, 22. julij: Pau - Col du Portet, 174 km. Kraljevska etapa s 5400 višinskimi metri in ciljem na 2215 metrih nadmorske višine bi lahko odločila boj za rumeno majico.

19. etapa, 23. julij: Hasparren - Laruns, 160 km. Še ena zahtevna pirenejska etapa s 4300 višinskimi metri bo preizkusila regeneracijo in vzdržljivost najboljših.

20. etapa, 24. julij: Maubourguet - Libourne, 198 km. Zadnja priložnost za sprinterje pred sklepnim prihodom v Pariz.

21. etapa, 25. julij: Saint-Quentin-en-Yvelines - Pariz, 116 km. Tradicionalni zaključek na Elizejskih poljanah bo namenjen predvsem boju za prestižno etapno zmago.