Prekinjen niz letošnjega izzivalca svetovnega prvaka v šahu

Prva polovica drugega turnirja sezone v elitni šahovski seriji Grand Chess Tour v Bukarešti je pripadla Vincentu Keymerju. Razlika do zasledovalcev je minimalna, tako da mu dobro izhodišče kljub kakovostnim predstavam še ne zagotavlja končnega uspeha. Uvodno zmago je Nemec zabeležil v 2. krogu proti domačemu adutu Bogdanu-Danielu Deacu, potem ko je po dolgi manevrski borbi uskladil figure za odločilni matni napad. Dva kroga pozneje je spet izkoristil prednost belih figur in preprečil vse poskuse Maxima Vachierja Lagrava v Francozovi priljubljeni Najdorfovi varianti sicilijanke, ko je prišla do izraza moč belega lovskega para. Na tak način je Keymer v uvodnih petih krogih edini dosegel dve zmagi.

Štirje zasledovalci s pol točke zaostanka so celo točko vknjižili po enkrat. Indijec Praggnanandhaa je bil v 2. krogu s črnimi figurami boljši od zmagovalca nedavnega kandidatskega turnirja in letošnjega izzivalca svetovnega prvaka Javohirja Sindarova. S tem je prekinil impresivni niz neporaženosti uzbekistanskega asa v standardnih partijah, ki se je zanj zaustavil pri številki 53 in je trajal vse od lanskega septembra. Tudi Nizozemec Jorden Van Foreest je slavil s črnimi figurami, potem ko je zadal drugi poraz Deacu.

Diagram (20. 5.) FOTO: Šzs

Beli na potezi Keymer – Deac, Bukarešta 2026 S katero potezo beli v trenutku pokoplje vse upe nasprotnika? REŠITEV: 1.Te6! in zaradi neubranljivega napada proti svojemu izpostavljenemu kralju je črni takoj priznal poraz.

Nepričakovan lapsus

Fabiano Caruana in Aniš Giri sta zmagala z belimi figurami, oba na račun drugega Francoza Alireze Firouzje. Nizozemec ga je po dramatičnem razpletu ugnal v 3. krogu – po nepričakovanem lapsusu tik pred koncem partije. Ob tem je Francoza doletela še ena nesreča, saj si je poškodoval nogo, zaradi česar turnirja ne more nadaljevati na običajen način. Po zdravniškem navodilu mora namreč poškodovano nogo držati v dvignjenem položaju, zaradi česar ne more sedeti za šahovnico. V iskanju rešitve so prireditelji ob privolitvi nasprotnikov njegove partije do konca turnirja prestavili v hotelsko sobo, kjer lahko igra v ustreznem položaju, medtem ko leži na postelji.

Nenavadna ureditev ni edinstvena v zgodovini turnirjev na najvišji ravni, ko so igralci kljub določenim zdravstvenim težavam in omejitvam lahko nadaljevali nastope. Kljub vztrajnosti in želji, da bi turnir izpeljal do konca, pa Firouzji tudi v tekmovalnem pogledu ne gre po načrtih. Kot eden od favoritov, ki je v Bukarešti lani in predlani končal na delitvi prvega mesta, je tokrat z le dvema remijema po petih partijah povsem na dnu razpredelnice.