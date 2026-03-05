Prepovedan spodrsljaj, danes preložena tekma 1. SNL Aluminij – Celje

»Še nikoli nisem izgubil dveh tekem zapored,« se je Albert Riera rad pohvalil, ko je z Olimpijo ali Celjem izgubil prvenstveno tekmo. A v minuli sezoni je Španec dvakrat izgubil dve tekmi zapored. Njegov naslednik pri vodilnem moštvu Ivan Majevski se je po prvem brodolomu v Stožicah proti Olimpiji (1:3) izvlekel s prepričljivo zmago proti Muri (5:1).

Nedeljski drugi poraz v drugem delu sezone in prav tako v Stožicah proti Bravu (0:1) je že razplamtel strasti med navijači pred današnjo preloženo tekmo 23. kroga proti Aluminiju v Kidričevem (17.30). Tretji poraz bi bilo jasno sporočilo za celjske voditelje, ogrozil bi praktično že osvojeni naslov prvaka in sprožil (trenersko?) krizo. Celjani so v primerjavi z Mariborčani ali zeleno-belimi izgubili štiri točke in pet. Osvojili so le sedem točk.

Niti dve evropski zmagi proti kosovskemu prvaku Driti s po 3:2 in uvrstitev v osmino finala konferenčne lige nista bistveno utrdila Majevskega, ki z menjavanjem začetnih enajsteric povzroča več zmede kot koristi. Ena od najvidnejših žrtev je Nikita Josifov. Celjani so v tej sezoni dobili obe tekmi, doma so bili boljši z 2:1, v Kidričevem s 3:2.