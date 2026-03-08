Prevc in Lanišek prišla na stopničke, tekmo pa si bodo zelo zapomnili v eni skandinavski državi

Najboljši smučarski skakalec to zimo Domen Prevc je v paru z Anžetom Laniškom za slovo od Lahtija na superekipni tekmi svetovnega pokala zasedel drugo mesto. Zmagala je avstrijska dvojica Jan Hörl - Daniel Tschofenig, ki je tekmo končala z 21,8 točke prednosti pred Slovencema. Po prvi seriji sta bila Lanišek in Prevc po odličnih skokih na vrhu, žirija tekmovanja pa je iz boja za odličja izločila japonski par. Ren Nikaido je imel - tako kot Prevc na petkovi tekmi - za centimeter predolge smuči glede na telesno težo.

V drugi seriji ne Lanišek ne Prevc nista pokazala najboljših skokov, zato pa sta avstrijska tekmeca prevladovala in si nabrala veliko prednost. Lanišku je v tretji, finalni seriji končno uspel pravi skok po željah, vendar mu je Hörl takoj vrnil z isto mero, skočil je celo še pol metra dlje in povečal prednost Avstrije na 22 točk. Prevcu je nato uspela daljava dneva, dobro pa je skočil tudi lanski skupni zmagovalec sezone Tschofenig in zapečatil novo avstrijsko slavje.

Presenečenje tekme je gotovo tretje mesto finskega para Antti Aalto - Niko Kytosaho, potem ko je norveške stopničke s ponesrečenim skokom v finalu zapravil Marius Lindvik. Naslednji teden se bodo skakalci pomerili še na Holmenkollnu v Oslu, nato do konca sezone sledijo le še poleti v Vikersundu in Planici.