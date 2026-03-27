Domen Prevc zmagovalec prve posamične tekme na finalu sezone v Planici

Slovenski as Domen Prevc je zmagovalec prve posamične tekme smučarskih skakalcev na finalu sezone svetovnega pokala v Planici. V drugi seriji je uspešno ubranil prvo mesto s prve serije in na koncu prepričljivo slavil z 20,1 točke prednosti pred Japoncem Renom Nikaidom. Anže Lanišek je z boljšim drugim skokom končal na sedmem mestu. Svetovni rekorder in najboljši skakalec zime Prevc, ki je že predčasno osvojil veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku skupnega pokala, je bil v prvem skoku v zraku precej nemiren, a mu je vseeno uspel najdaljši skok prve serije.

S poletom 232,5 m je imel 11,1 točke prednosti pred Nikaidom. V drugo je bil nekoliko bolj miren, s poletom 230,5 m pa še povišal prednost pred zasledovalci, čeprav je moral pred tem v čakanju na zeleno luč tudi zapustiti nalet. Preostala slovenska finalista sta v finalu bolje opravila skok in nekaj mest pridobila. Lanišek je v drugo pristal pri 235 m in skočil za šest mest na končno sedmo. Timi Zajc je pridobil tri mesta in je bil 19.

Pred tekmo vodilni v seštevku poletov v boju za mali kristalni globus, Avstrijec Stephan Embacher, je v finalu skočil 240 m, a ob doskoku grdo padel, tik pred njim je nekoliko v zraku izgubil ravnovesje. Avstrijec je končal na 11. mestu, s tem pa je Prevc prevzel vodstvu v seštevku poletov, saj je imel Embacher pred današnjo tekmo 15 točk prednosti. Brez finala sta od Slovencev ostala Rok Oblak (217 m/185,4) na 32. in Žak Mogel (199 m/169,0) na 39. mestu. Po moški tekmi bodo letalnico bratov Gorišek na treningu preizkusile tudi skakalke, ki bodo letos prvič tekmovale v Planici. Skakalke bi morale na treningu skakati že zjutraj, a je bil ta zaradi vetra prestavljen.