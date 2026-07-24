Preveč golov, preveč stresa: Celjani v prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov igrali 3:3

Slovenski nogometni prvak Celje je pot proti ligi prvakov začel z neodločenim izidom 3:3 proti albanskemu prvaku Egnatii, a ni navdušil. Prvih 90 minut stresnega dvoboja 2. kroga kvalifikacij, v katerem so Celjani najprej zaostajali, nato pa dvakrat zapravili vodstvo, bo dobilo nadaljevanje v torek v Celju. Strelca za Celjane sta bila Mario Kvesić (2) in Armandas Kučys. »Bog se usmili,« bi triler opisali najbolj jezni, malo manj kritični bi rekli: »Vsak razplet na gostovanju brez poraza je dobra popotnica za domačo tekmo.« Optimisti bi imeli pred očmi – »Zabili so tri gole.« Da so tri tudi prejeli, jih ne bi tako hudo zmotilo.

Vsi imajo po malem prav, toda štelo bo, kaj je videl trener Vitor Campelos s pomočniki. Celotna podoba in predstava Celjanov v Rogožini pa je bila daleč od ambicioznega cilja, uvrstitve v ligo prvakov ali vsaj v evropsko ligo. Bila je bliže tretji zaporedni uvrstitvi v konferenčno ligo.

Lansko Olimpijino tekmo proti Egnatii so Campelos in nogometaši očitno prezrli. Še posebej v prvem polčasu, ki je imel veliko podobnosti – gostitelji so jurišali in zabili gol, gostje so se »sestavljali« in se ukvarjali z osnovnimi tehničnimi prvinami, kot je ustavljanje žoge in natančno podajanje. Bili so izgubljeni v prostoru, gibanju in usklajenosti linij, kar so pokazali, je bilo zelo neresno za moštvo, ki želi v LP. Le srečno naključje z izenačujočim golom ob koncu polčasa, ko je Mario Kvesić z bližine po podaji iz kota dosegel svoj prvi gol na tekmi, je Celjane nekoliko bolj sprostilo za drugi polčas. V njem so pokazali, da imajo več posamične kakovosti in so boljši, toda glavna težava je bila vidna z lune: Celjani so obrambno razglašeni, pri čemer so okrepitve trenutno zgolj številke.

Novinci še niso okrepitve

Celjani so v prvih dveh tekmah v sezoni prejeli pet golov, pri čemer je bil vratar Žan Luk Leban celo med boljšimi igralci. Odsotnost v minuli sezoni osrednjih stebrov obrambe, Poljaka Łukasza Bejgerja, še posebej pa Litovca Artemijusa Tutiškinasa, je več kot očitno hendikep, za katerega Campelos ni našel ustreznega odgovora. Ali športni direktor Genadij Golubin. Po tem, kar so pokazali Leonardo Koutris, predvsem pa Yaya Dukuly in Alpha Dionkou, bodo navijači še sanjali Žana Karničnika, Juanja Nieta in Nikito Josifova.

V celjskem iskanju forme in ideala bo imel glavno vlogo trener Campelos. V Albaniji pri odločitvah ni imel srečne roke. Igra z enim zadnjim zveznim igralcem namesto dvema (Mark Zabukovnik) je sicer izpostavila telesne in igralne potenciale Pape Daniela, toda njegov avtogol in slabo pokrivanje pri tretjem golu so odkrile, da še ni dovolj zrel in izkušen za eno od najzahtevnejših vlog na igrišču.

Lahkega preboja v 3. kolo kvalifikacij niso pričakovali niti največji optimisti. Tudi Mariborčani v svojih najboljših izvedbah in obdobjih so bili v kvalifikacijskem obdobju bolj ali manj »partizanski«, toda z jasnimi obrisi, kaj na tej ravni tekmovanja želijo in na kakšen način: vselej so imeli urejeno – disciplinirano in organizirano – obrambo.