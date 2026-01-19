Prevelika agresivnost bi Domna skorajda stala zmago: Če sem iskren, je bil to res primeren trenutek za takšno napako

Kdor je na podlagi rezultatov tekme v Zakopanah, kjer se je moral Domen Prevc pred dobrim tednom dni sprijazniti šele s 27. mestom, sklepal, da je začel po zmagoslavju na nedavni novoletni turneji v smučarskih skokih popuščati, se je močno uštel. Slovenski šampion je že na naslednji postaji v Saporu spet pokazal zobe in se z dvema zmagama še utrdil na vrhu skupne razvrstitve za svetovni pokal.

Če so morda tekmeci po petkovih kvalifikacijah, v katerih je moral najmlajši od bratov Prevc priznati premoč domačemu zvezdniku Rjojuju Kobajašiju, in sobotni uvodni seriji, po kateri je bil s 132 metri še drugi za Avstrijcem Janom Hörlom (136 m), pomislili na to, da je »Domenator« vendarle premagljiv, so po finalu spet nemočni ugotavljali, da mu ob brezhibnem nastopu preprosto niso kos. Zlati orel iz Selške doline je namreč v drugo prikazal imeniten skok (141 m), s katerim je pobegnil svojim »lovcem«. Na koncu je imel zajetne 22,1 točke zaloge pred drugouvrščenim Japoncem Naokijem Nakamuro (134 m in 132,5 m) in še šest več pred tretjeuvrščenim Naokijevim rojakom Renom Nikaidom (130 m in 129,5 m).

Na Japonskem se Domen Prevc počuti odlično. FOTO: Issei Kato/Reuters

Na drugi tekmi na veliki olimpijski napravi Okurajama so bile razlike manjše, na vrh pa se je znova zavihtel – kdo drug kot – Prevc. Za deveto zmago v sezoni in skupno 18. v svetovnem pokalu je poletel 137,5 in 136,5 metra daleč. Rjoju Kobajaši (136,5 m in 138,5 m) je bil sicer v seštevku daljav za meter daljši, toda naš as je v uvodni seriji prejel dodatne točke za svoj odličen skok z nižjega zaletišča, kar je jeziček na tehtnici prevesilo na stran Domna, ki je imel na koncu pred svojim japonskim prijateljem 3,5 točke prednosti. Na tretjo stopnico zmagovalnega odra se je z Danielom Tschofenigom (134,5 m in 138,5 m) zavihtel avstrijski branilec velikega kristalnega globusa, od katerega se je zaradi precejšnjega zaostanka v seštevku bržkone že poslovil.

Žiga Jančar se je veselil svojih prvih točk v svetovnem pokalu. FOTO: Issei Kato/Reuters

Proti skakalnemu svetemu gralu v tej sezoni neustavljivo leti Prevc, ki ima po 18 tekmah v skupni razvrstitvi (od 30) že 467 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Kobajašijem in kar 653 pred tretjeuvrščenim Nikaidom. Kljub novemu podvigu je bil 26-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih kritičen do sebe. »Moj finalni nastop ni bil dober, saj sem bil preveč agresiven. To bi me skoraj stalo zmage,« je pojasnil Prevc in po kratkem premisleku pripomnil: »Če sem iskren, je bil to res primeren trenutek za takšno napako. Z njo sem dobil opozorilo, da moram ostati zbran in osredotočen, da se mi takšne napake ne bodo več dogajale. To bom vzel s seboj na svetovno prvenstvo v smučarskih poletih konec tedna v Oberstdorfu.«

Razred zase je tudi Nika Prevc. FOTO: Voranc Vogel

Prevc kraljuje na vrhu Svetovni pokal – skupno (18/30): 1. D. Prevc (Slo) 1414 2. R. Kobajaši (Jap) 947 3. R. Nikaido (Jap) 761 4. J. Hörl (Avs) 720 5. A. Lanišek (Slo) 717 20. T. Zajc (Slo) 215 37. R. Oblak (Slo) 54 53. Ž. Jančar (Slo) 12 65. Ž. Mogel (Slo) 1

Oblak in Jančar najbolje doslej

Od peterice Slovencev si je v Saporu obakrat točke priskakal tudi Timi Zajc, ki si je zagotovo želel več od 21. in 29. mesta, po enkrat pa sta se med najboljšo trideseterico prebila Rok Oblak (19. in 39.) in Žiga Jančar (19.), ki sta se razveselila svojih najboljših uvrstitev med elito. Slednji, 20-letni član SSK Ihan, ki je priložnost dobil, potem ko se je preizkušnjam na Japonskem odpovedal Anže Lanišek, je tako osvojil svoje krstne točke v svetovnem pokalu. Verjetno bi jih vpisal že dan prej, če ga ne bi diskvalificirali zaradi dveh milimetrov (?!) previsokih skakalnih čevljev. Praznih rok pa je od naših v Saporu ostal Žak Mogel (39. in 40.).

Skakalna karavana se bo po vrnitvi iz Japonske odpravila v Oberstdorf, kjer bo od četrtka do nedelje na sporedu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.