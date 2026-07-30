  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KVALIFIKACIJE ZA LIGO PRVAKOV

Preživeli so in spisali novo poglavje v zgodovini: na tribuni je dvoboj spremljal tudi Albert Riera

Celjski nogometaši po srhljivki v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Že v torek jih v Armeniji čaka naslednja tekma.
Zimzeleni Mario Kvesić je bil glavni junak celjskega moštva. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec

Zimzeleni Mario Kvesić je bil glavni junak celjskega moštva. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec

Celjski trener Vitor Campelos je izpolnil prvi cilj.

Celjski trener Vitor Campelos je izpolnil prvi cilj.

Armandas Kučys (v sredini) še lovi strelsko formo.

Armandas Kučys (v sredini) še lovi strelsko formo.

Zimzeleni Mario Kvesić je bil glavni junak celjskega moštva. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec
Celjski trener Vitor Campelos je izpolnil prvi cilj.
Armandas Kučys (v sredini) še lovi strelsko formo.
Gorazd Nejedly
 30. 7. 2026 | 05:35
5:10
A+A-

CELJE • Sezona je rešena! Slovenski nogometni prvaki so si zagotovili najmanj tretjo zaporedno evropsko jesen v konferenčni ligi. Skoraj tri ure je za Celjane trajala srhljivka s srečnim koncem (1:1 po 90 minutah, 2:2 po 120 minutah in 4:1 po strelih z 11-m) proti albanskemu prvaku Egnatia. Še s slabima dvema urama v Rogožini (3:3) je skupaj trajala kar pet ur, preden so varovanci trenerja Vitorja Campelosa naredili zgodovinski korak in v tretjem poskusu preskočili drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov.

2 strela Albancev z 11-m sta zgrešila vrata.

4 gole je Egnatii zabil 34-letni Mario Kvesić.

3470 navijačev se je zbralo na stadionu Z'dežele.

A Celjani niso blesteli. Za naslednjo veliko evropsko bitko proti armenskemu prvaku Araratu (kljub porazu proti Shamrock Rovers z 1:2 je napredoval s 3:2) bodo morali biti veliko boljši. Prvo tekmo bodo igrali v torek v Araratu, pred tem pa jih v soboto doma čaka še veliki štajerski derbi.

Način ni bil lep, niti zdrav za tiste s slabim srcem, a v skladu z obdobjem, ko se formo stopnjuje iz tekme v tekmo, ko so noge še trde, novinci pa še daleč od okrepitev. A v nogometu se lahko v 24 urah spremeni veliko. Ali kar vse.

Brezhibno izvajanje enajstmetrovk je prineslo veliko olajšanje na tribunah, v moštvu in vodstvu kluba. Prav nihče ne bi bil presenečen, če bi izpad prinesel vrnitev na trenerski stolček gledalca (navijača) na stadionu Z'dežele Alberta Riero, najbrž tudi občasnega reprezentanta Benjamina Verbiča. Vojničan čaka le še na zeleno luč.

Res je, trener Campelos je visel predvsem zato, ker tudi tretja tekma sezone ni prepričala, da ve, kako uglasiti orkester, ki pod Špančevo taktirko zdaj trpi. A pozor, tudi lani ali leto prej ni šlo gladko. To je značilnost poletnih kvalifikacij, v mnogočem posebnih in le za tiste najbolj potrpežljive, pogumne in vztrajne.

Drama tudi v Zagrebu

Dinamo je do 74. minute proti švicarskemu prvaku Thunu zaostajal z 0:2, potem pa so modri z igralcem več pod taktirko najboljšega v moštvu, Slovenca Mihe Zajca, izpeljali veliki preobrat in z zmago v podaljšku napredovali v tretji krog kvalifikacij za LP. Zanesljivo je z drugo zmago napredoval graški Sturm. Jon Gorenc Stankovič je igral do 81. minute.

Toda naprtiti krivdo za počasno uigravanje in trpljenje le na 51-letnega Portugalca bi bilo nepošteno. Selektorji so se več kot ušteli, ko so na lahek način izpustili Žana Karničnika in Juanja Nieta, Nikito Josifova bi veliko težje zadržali, ker je v rokah še močnejših ruskih agentov, kot so celjski.

Novinci še niso okrepitve

»Niso še vrhunsko telesno pripravljeni, nekateri so prišli prepozno, nekateri še lovijo tekmovalni ritem,« je izpostavil težavo Campelos, ki ima tudi med ključnimi staroselci primanjkljaj v njihovih slabših formah. Armandas Kučys po hudi poškodbi ni takšen, kot je bil pred njo, za Marka Zabukovnika bo treba imeti potrpljenje, a je vsekakor dodana vrednost. Veljalo bi razmisliti o tem, da bi s Pepejem Danielom, ki je bolj viden kot koristen, zamenjala vloge v zvezni vrsti. Svit Sešlar je že s prvo podajo na tekmi pokazal, da tokrat ne bo blestel z mojstrovinami, a je v podaljšku in nato kot prvi strelec enajstmetrovke pokazal, zakaj je eden od vodij moštva, če ne kar prvi med njimi. Milot Avdyli ni sporen. Tudi branilska linija je zaradi poškodb načeta, vsaj Artemijus Tutyškinas se je vrnil, vratar Žan Luk Leban, čeprav brez resnejšega dela, je najstabilnejši del, krilna branilca ... Pijus Širvys še potrebuje minute, Leonardo Koutris je marljiv, iz tekme v tekmo samozavestnejši, a močno hendikepiran s pomanjkanjem centimetrov in moči. Novinca iz Avstralije in Senegala sta »kdo ve, kje«. Alpha Diounkou je imel, kot kaže, reference na »tik toku«, avstralski Gvinejec Yaya Dukuly je pri slavljenju gola z 11-m pokazal mimiko, ki nakazuje, da bi lahko imel vidnejšo in predvsem koristnejšo vlogo. Ko bo, če bo kdaj, nared. To so upravičeni pomisleki, ko gre za temnopolte igralce zunaj Evrope!

Celjski trener Vitor Campelos je izpolnil prvi cilj.
Celjski trener Vitor Campelos je izpolnil prvi cilj.

Domača zvezdniška rezervista Andrej Kotnik in Rudi Požeg Vancaš sodita v kategorijo »bili so nekoč«, drugi med koristne. Le o junaku ni bilo nobenega dvoma, to je bil zimzeleni Mario Kvesić. Svojo plačo je že poplačal, Albancem je zabil štiri gole.

Armandas Kučys (v sredini) še lovi strelsko formo.
Armandas Kučys (v sredini) še lovi strelsko formo.

Celjani za vzdrževanje visokih standardov in tudi za domačo bitko za prvaka potrebujejo igralca ali dva iz višjega kakovostnega razreda. Zdaj si ga celjski plačniki lahko privoščijo. A to ne pomeni, da so Armenci favoriti, za Celjane so morda veliko bolj idealni tekmeci, kot so bili obrambni in fanatični Albanci. Gorazd Nejedly

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

NK Celjekvalifikacije za ligo prvakovMario Kvesićnogomet
ZADNJE NOVICE
07:45
Novice  |  Svet
NOVA SERIJA EVRSKIH BANKOVCEV

Upodobljeni so bili samo na evrskih bankovcih! Izmišljeni mostovi postali resnični

Do pred kratkim, ko so jih postavili na Nizozemskem.
30. 7. 2026 | 07:45
07:39
Novice  |  Slovenija
PROMETNA NESREČA

Hudo trčenje e-skirojev v Ljubljani: voznik v smrtni nevarnosti

V nesreči sta bila lažje poškodovana še drugi voznik in njegov sopotnik.
30. 7. 2026 | 07:39
07:35
Šport  |  Športni trači
DOBRA VOLJA

Smučarski zvezdnik zamenjal opremo, menjal bo še plenice

Norveški as Henrik Kristoffersen drugič očka. Z ženo Tonje sta se razveselila še hčerkice.
Miha Šimnovec30. 7. 2026 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Ženo je med plesom večkrat pohodil (VIDEO)

Hudomušna pripomba poslušalca je navdihnila novo poletno skladbo skupine Black Summer.
30. 7. 2026 | 07:25
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
Z RAZBITO STEKLENICO

V Rock pubu na Kardeljevem trgu v Velenju je tekla kri: Tito zabodel Uroša v trebuh

46-letni Ismet Hamzić - Tito je z razbito steklenico napadel 37-letnika.
30. 7. 2026 | 07:05
07:00
Lifestyle  |  Polet
ZELO ZDRAVO

Zakaj je losos prava superhrana

12 razlogov, zakaj bi ga morali jesti vsaj dvakrat na teden
Miroslav Cvjetičanin30. 7. 2026 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki