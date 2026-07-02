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Prijatelja Modrić in Ronaldo nocoj velika tekmeca

Luka Modrić ni skrival, da mu je bilo poleti 2018 žal, ker je Cristiano Ronaldo odšel iz Reala k Juventusu.
Luka Modrić je bil kar 13 let pri Realu, 6 let skupaj s Cristianom Ronaldom. FOTO: Susana Vera/Reuters
Luka Modrić je bil kar 13 let pri Realu, 6 let skupaj s Cristianom Ronaldom. FOTO: Susana Vera/Reuters
 2. 7. 2026 | 07:35
2:24
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Prihajajoča noč na petek bo držala pokonci marsikaterega ljubitelja nogometa. V šestnajstini finala letošnjega mundiala se bosta namreč po srednjeevropskem času ob 1.00 pomerili Hrvaška in Portugalska. Pod posebnim drobnogledom bosta dva akterja: Luka Modrić in Cristiano Ronaldo.

Dolgo sta bila soigralca pri tistem sanjskem moštvu madridskega Reala, med letoma 2012 in 2018, se skupaj štirikrat veselila lovorike v ligi prvakov in zelo spoštljivo govorila drug o drugem. Hrvaškega reprezentančnega kapetana je navduševal Portugalčev pristop k nalogam: »Res je kar neverjetno, koliko pozornosti namenja delu, treningu, športu sploh. Lačen je golov in nikdar ni zadovoljen z doseženim. In prav ta njegov pristop posledično vpliva na moštvo pri ponavljajočih se ambicioznih ciljih.«

In četudi se je Ronalda po svetu, ne le med nogometnimi zanesenjaki, prijela prispodoba nedostopnega samovšečneža, je prav Modrić poudaril, da je z njim zunaj igrišča ustvaril zelo dobro prijateljstvo. In zato ni skrival, da mu je bilo hudo v tistem poletju 2018, ko se je portugalski zvezdnik odločil za odhod iz Madrida in svoje novo poglavje pri italijanskem velikanu Juventusu v Torinu.

Prav ta doba pred osmimi leti pa je bila glede obeh osrednjih zvezdnikov svojih reprezentanc posebna. Modrić je namreč po sanjskem učinku na svetovnem prvenstvu, kjer je Hrvaška senzacionalno osvojila drugo mesto, prejel zlato žogo kot nogometaš leta na svetu. Največkrat je pri tej prestižni lovoriki šlo za dvoboj Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi, užaljenost je bila zvesta spremljevalka poraženca, največkrat zelo opazna pri Portugalcu. In tako naj mu ne bi bilo po volji, ko je ob tej razglasitvi za leto 2018 ostal praznih rok, saj v javnosti ni bilo zaznati, da bi voščil Modriću.

»To sploh ni res, Luka si je to priznanje zaslužil, seveda sem mu čestital,« je takrat govoril. In danes? »Vesel sem, da še naprej ohranja tako visoko raven in se že veselim najine tekme v Torontu,« je v pričakovanju prihajajočega velikega dvoboja poudaril Portugalec. 

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