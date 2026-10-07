Primož Roglič do zlate kolajne na domačem EP

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. Šestintridesetletni Zasavec je na 22,1 km dolgi trasi za sedem sekund ugnal srebrnega Francoza Bruna Armiraila. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18.

Vrhunec zadnjega dne domačega evropskega prvenstva, ki je od petka potekal v Ljubljani in Šenčurju, je bila članska vožnja na čas v moški konkurenci. V nekoliko okrnjeni konkurenci je bil pred preizkušnjo med kandidati za najvišja mesta tudi Roglič, sicer svetovni podprvak (2017) in olimpijski prvak (2021) v vožnji na čas. Na traso se je Zasavec podal kot 40. po vrsti med 44 tekmovalci in ciljno črto prečkal s časom 28:16 minute. To je na koncu zadoščalo za zlato kolajno. Že na prvem vmesnem času na vrhu Možjance je bil za 13 sekund hitrejši od tedaj vodilnega Francoza Bruna Armiraila. Na drugem je imel še slabih 10 sekund naskoka pred Armirailom, do cilja pa je ohranil sedem sekund prednosti za prvi slovenski naslov na prvenstvih stare celine v vožnji na čas. Tretji je bil prav tako Francoz Maxime Descombles.

Drugi Slovenec Tratnik je startal štiri minute pred Rogličem, na domačem EP pa je na koncu zasedel 18. mesto. Pred dobrima dvema tednoma je bil na SP v Montrealu 17. Pred tem so z 22,1 km dolgim kronometrom opravile tudi članice, naslova pa se je veselila Švicarka Marlen Reusser. Edina Slovenka Nika Bobnar je bila 17.