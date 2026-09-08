Primož Roglič in Jakob Omrzel lahko zadovoljna po današnji etapi, navdušil je spet Matthew Brennan

Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Cortegane do La Rabide je slavil v sprintu in dokončal sijajno delo svoje ekipe. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omrzel sta zadržala svoji mesti v najboljši šesterici. Ciljno črto sta prečkala v času glavnine na 65. oziroma 67. mestu, v skupnem seštevku pa ostajata na tretjem oziroma šestem mestu. Vodilni je še naprej Španec Enric Mas, ki ima pred drugouvrščenim Avstrijcem Felixom Gallom 2:06 minute naskoka, pred Rogličem pa 2:10. Omrzel zaostaja 6:14 minute.

Večino dneva je bilo v 181,1 kilometra dolgi etapi v ospredju pet ubežnikov, ki pa si niti v malce bolj razgibani prvi polovici trase večje prednosti niso privozili. Vse je bilo pripravljeno na sprint glavnine, ritem pa je narekovala ekipa Visme, ki je lovila šesto etapno zmago na letošnji Vuelti. Zadnje ubežnike je glavnina ujela dobrih 23 km pred ciljem, nekatere ekipe pa so poskušale kaj storiti tudi na cestah, izpostavljenih vetru, a kakšnih posebnosti ni bilo. Ob koncu je v La Rabidi pričakovano prišlo do sprinta, prav tako pričakovano pa je imel največ moči Brennan po sijajnem delu Belgijca Wouta van Aerta. Enaindvajsetletni Britanec, daleč najboljši sprinter letošnje Vuelte, je slavil še četrto etapno zmago na letošnji preizkušnji. V karieri je zdaj pri 23 zmagah. Drugo mesto je pripadlo Francozu Bryanu Coquardu, tretje pa Belgijcu Vitu Braetu.

Od naših na dirki nastopajo še Gal Glivar, ki je bil danes 28., Roman Jermakov in Domen Novak. Vsi trije so ob Govekarju daleč zadaj, a ne tekmujejo za skupni seštevek.

Okrepitev v ekipi Bahrajna

Ekipa Bahrajna, za katero na Vuelti dirkajo Omrzel, Govekar, Jermakov, člana pa sta še dva Slovenca Matej Mohorič in Žak Eržen, je danes oznanila, da je podpisala dvoletno pogodbo s Špancem Cristianom Rodriguezom. Slednji v skupnem seštevku španske pentlje trenutno zaseda osmo mesto.

Tudi v 17. etapi je pričakovati podoben razplet, saj večjih pasti 185 kilometrov dolga trasa med Dos Hermanas in Sevillo ne ponuja. Drugače bo v četrtek, ko bo na sporedu 32 km dolga ravninska vožnja na čas.