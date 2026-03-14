Primož Roglič v skupnem seštevku nazadoval, danes zmagal moštveni kolega Tadeja Pogačarja

Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec predzadnje, šeste etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Na razgibani trasi s ciljnim klancem na Camerino je 22-letni Mehičan v zadnjem kilometru potrdil prevlado na preizkušnji med obema morjema. V etapi je deveto mesto zasedel Primož Roglič. Skupno je peti.

Kljub razgibani trasi z okoli 4000 višinskimi metri je odločitev o zmagovalcu pričakovano padla na zadnjem klancu Camerino (3 km/8,8 %). Prvi ga je začel Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), ki je pobegnil nekaj km prej in si nabral dobrih 10 sekund naskoka. Toda izkušenega Belgijca so ujeli že kmalu po začetku klanca, odpeljala pa sta se najprej Irec Ben Healy (EF Education-EasyPost), nato pa še Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe). Del Toro je pametno čakal do zahtevnega zadnjega kilometra, nato pokril razliko, v sprintu pa ugnal Američana Mattea Jorgensona za zanesljivo zmago, 25. v karieri in četrto letos. Ciljno črto je prečkal tri sekunde pred Norvežanom Tobiasom Johannessenom (Uno-X Mobility) in Jorgensonom (Visma-Lease a Bike). Devet sekund je zaostal na koncu četrti Pellizzari, ki pa je za las obdržal drugo mesto v skupnem seštevku. V njem ima del Toro 42 sekund naskoka pred Italijanom, Jorgenson na tretjem zaostaja še sekundo več. S četrtega na peto mesto je padel Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe). Šestintridesetletni Kisovčan je v današnji etapi za zmagovalcem zaostal 27 sekund, v seštevku pa zaostaja 1:21 minute. Pred njim je še Johannessen z zaostankom 1:15 minute.

Dva Slovenca sta pomočnika

Na dirki med obema morjema nastopata še dva Slovenca, a sta v svojih ekipah v vlogi pomočnikov. Jan Tratnik pri Red Bullu bdi nad Pellizzarijem in Rogličem, Domen Novak pa dirka za del Tora. V nedeljo bo še zadnja etapa s predvidenim sprinterskim zaključkom v San Benedettu del Trontu (142 km), zato premikov med najboljšimi ni pričakovati z izjemo bojev na edinem vmesnem sprintu po 99,5 km etape.