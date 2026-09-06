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DIRKA PO ŠPANIJI

Poglejte, kakšna vročina je bila danes na Vuelti, Primoža Rogliča pa je doletela še dodatna neprijetnost (VIDEO)

Wout Van Aert je danes prišel še do druge zmage na letošnji Vuelti.
Primož Roglič je tretji v skupnem seštevku. FOTO: Jorge Guerrero Afp
Primož Roglič je tretji v skupnem seštevku. FOTO: Jorge Guerrero Afp
STA, M. J.
 6. 9. 2026 | 18:32
 6. 9. 2026 | 19:02
3:22
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Belgijski kolesarski zvezdnik Wout Van Aert je zmagovalec 15., zaradi hude vročine skrajšane etape kolesarske dirke po Španiji. Kolesar ekipe Visma Lease a bike je imel v sprintu v Cordobi največ moči med petimi kolesarji, ki so pred tem pobegnili glavnini. Drugo mesto je zasedel Italijan Alesandro Romele, tretje pa še en Belgijec, Thibau Nys. Za van Aerta, nosilca zelene majice najboljšega po točkah, je to peta zmaga na dirki po Španiji, druga letošnja in 58. v karieri.

Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v ospredju, a sta zadržala svoji mesti v deseterici. Primož Roglič je imel nekaj težav, moral je menjati kolo, porabil nekaj dodatnih moči v lovu na glavnino, a se je zanj vse srečno končalo. Zasedel je 32. mesto, Jakob Omrzel pa je bil 55., oba sta za zmagovalcem zaostala dve minuti in 44 sekund. V skupnem seštevku je Roglič z zaostankom dveh minut in desetih sekund za vodilnim Špancem Enricom Masom tretji, Omrzel pa z zaostankom šestih minut in 14 sekund šesti. Preostali Slovenci so po pričakovanju spet zaostali več.

Dva kategorizirana vzpona tretje kategorije

Skrajšana etapa, dolga 110 kilometrov, je bila spet po okusu ubežnikov. Trasa je bila vsaj v zadnjem delu precej razgibana, vsebovala je tudi dva kategorizirana vzpona tretje kategorije. Izoblikovala se je ubežna skupina, a glavnina ji večje prednosti ni dopustila. Van Aert v tej skupini ni bil, se ji pa je skupaj z Romelejem pridružil 30 kilometrov pred ciljem. Ker se je videlo, da glavnina najmočnejših ubežnikov ne bo ujela, je Belgijec postal prvi favorit, še posebno po tem, ko je na čelu ostalo le pet kolesarjev. Van Aert je vlogo upravičil, dobil sprint in ima zdaj v točkovanju po točkah že veliko prednost pred moštvenim kolegom Matthewom Brennanom.

»Vedel sem, da nihče ne bo pričakoval, da bomo napadli, in zavohal sem trenutek na vmesnem sprintu. Z Brennanom zadaj ni bilo nobenega tveganja, saj bi tudi ob drugačnem razpletu še vedno imeli dobro možnost v skupini. V zaključku je bilo težko, moji belgijski tovariši so bili res močni, so mi pa pomagali. Želel sem, da ostanemo skupaj in da odloča sprint. Želja se mi nje izpolnila,« je po zmagi dejal Van Aert.

Na začetku vzpona 44 stopinj

Po etapi je bilo veliko pritožb kolesarjev, ker so na jugu Španije sploh morali tekmovati. »Povprečna temperatura je bila 41 stopinj Celzija. Na začetku vzpona je bilo celo 44 stopinj in takrat sem začel razmišljati, kaj pa počnemo. Običajen pisarniški človek mora imeti temperaturo nastavljeno na 20 stopinj ali nekaj podobnega, prepričan sem, da je tudi v pisarni Ucija zdaj 20 stopinj. In mi se trudimo zaradi njih. Ne bi me presenetilo, če bi se nocoj nekaj ljudi vrnilo domov z vročinsko kapjo,« je bil na cilju ogorčen Brennan.

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kolesarjenjePrimož RogličWout Van AertVueltadirka po ŠpanijiEnric MasJakob Omrzel
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