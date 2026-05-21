Prosti dan pred novim lovom, naši risi spodbudno začeli SP v hokeju

Slovenski hokejisti so se na svetovnem prvenstvu v Švici razveselili današnjega tekmovalno prostega dneva. Veliko pozornosti bodo namenili regeneraciji in počitku, saj je ta po štirih zahtevnih preizkušnjah zapisan v rubriki »nujno«, nato pa bodo imeli še tri tekme v tej skupini. Za začetek jutri z vodilno hokejsko velesilo Kanado.

Risi so se sicer že doslej zelo dobro odrezali, za uvod je odmevala zmaga s Češko, sploh njihova prva proti tej reprezentanci, blizu dveh točk za uspeh v podaljšku so bili tudi proti Slovakom. Slednji so sredi tekme vodili s 4:2, do konca druge tretjine so naši hokejisti znižali zaostanek, prav v izdihljajih tekme pa izenačili, ko so poskusili s šestim igralcem v polju, torej brez vratarja. Gol za izenačenje je zabil Rok Tičar, pozneje tudi edini med risi natančen pri kazenskih strelih. Slovaki so bili pri teh uspešni trikrat.

»Rok je res odigral odlično tekmo, navdušen pa sem tudi nad značajem našega moštva in medsebojnim spodbujanjem igralcev v trenutkih, ko jim ne gre po željah,« je strnil misli po omenjeni tekmi selektor Edo Terglav.

Za zdaj se je skupaj s hokejisti podpisal pod najboljši učinek slovenske izbrane vrste v prvi polovici skupinskega dela svetovnega prvenstva, jasno pa je, da bo nadaljevanje za rise še zelo zahtevno: najprej jutri (16.20) s Kanado, nato z bolj primerljivima Dansko (sobota, 12.20) in Italijo (ponedeljek, 20.20). »Lepo je začeti takole. Če bi mi nekdo dejal, da bomo na tekmah s Češko in Slovaško osvojili skupaj tri točke, bi bil navdušen. A je treba ostati zbran in igrati učinkovito s hokejistom več na ledu,« se zaveda izkušeni napadalec Ken Ograjenšek.