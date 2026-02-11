Prva tekmovalna naloga za Boštjana Cesarja ne bo enostavna

Reprezentančno nogometno mrtvilo bo v četrtek popestril 1000 kilometrov oddaljen kongres Uefe, v Bruslju bo slovenska izbrana vrsta dobila tudi tekmece za novo sezono lige narodov, ki bo potekala jeseni in spomladi prihodnje leto. Zasedba Boštjana Cesarja nasprotnike pričakuje v tretjem bobnu, atraktiven žreb z zvezdniškimi in zahtevnimi tekmeci bi bil prej dobra kot slaba novica za Slovenijo. Bolj kot rezultat v ligi narodov štejejo izkušnje, te pa so najbolj dragocene v dvobojih z uglednimi evropskimi reprezentancami.

Cesar je v zadnjih dneh predstavil ekipo ožjih sodelavcev, zanesel se bo na bogate igralske, nekoliko manj trenerske izkušnje Milivoja Novakovića, Bojana Jokića, Aleksandra Radosavljevića in Boruta Mavriča, ki bo skrbel za vratarje. Za krmilo reprezentance je sedel v idealnem trenutku, z dovolj dolgim obdobjem za aklimatizacijo pred štirimi prijateljskimi tekmami, ko rezultat ne bo v ospredju. Drugače bo jeseni, ko bo Slovenija v B skupini začela novo sezono v ligi narodov.

Ta vnovič prinaša otipljive nagrade in lažjo pot na evropsko prvenstvo za zmagovalce posameznih skupin. Zanimivo, da med najboljšimi reprezentancami ne prihaja do namernega taktiziranja in prehajanj v nižji rang tekmovanja, možnosti Slovenije za visoka mesta bi bile ob porazu s Slovaško lani spomladi in sestopu v ligo narodov C občutno višje. Slovenija – in prav je tako! – ostaja v drugem kakovostnem rangu tekmovanja, kjer lahkih nasprotnikov ni, naskok na vrh pa bo vsaj zelo zahteven, če že ne misija nemogoče. Selektor bi si zato moral želeti najtežje možne tekmece za uigravanje taktičnih zamisli pred ključnimi kvalifikacijami za euro 2028, kjer se bo merila uspešnost prvega obdobja Cesarjeve vladavine.

Želim, da ima Slovenija pripravljenih več taktičnih različic in se lahko prilagodi tekmecu.

Lewandowski, Isak in Gyökeres

Med možnimi nasprotniki ne manjka starih znancev. V prvem bobnu Poljska in Madžarska predstavljata tradicionalno neugodna tekmeca, proti Švici in Avstriji si je Slovenija v zadnjih letih večkrat »polomila zobe«, tudi četrti boben ne bo mačji kašelj, v njem so Švedska, Severna Makedonija, Severna Irska in Kosovo. Ob idealnem žrebu bi v Ljubljani lahko gostovali Robert Lewandowski, Manuel Akanji in Granit Xhaka, Victor Gyökeres ter Alexsander Isak. Zanimiva bi bila tudi skupina z Otočani, Škotska, Irska in Severna Irska bodo gostiteljice prihodnjega evropskega prvenstva, Slovencem pa otoški nogomet tradicionalno povzroča preglavice.

»Delo smo že začeli, podrobno spremljam vse slovenske nogometaše, z nekaterimi se bom še pogovoril. Časa za uresničevanje idej na treningih ne bomo imeli veliko, želim pa, da ima Slovenija pripravljenih več taktičnih različic in se lahko prilagodi tekmecu,« je ob predstavitvi na Brdu prvi del selektorske naloge orisal Cesar.

Aktualno je vprašanje reprezentančne rehabilitacije v Zagrebu razigranega Mihe Zajca, osrednja Cesarjeva naloga za naslednjih 15 mesecev pa bo osvežitev, če že ne pomladitev igralskega kadra. Žreb, ki bo določil jesenski vozni red Slovenije, se v Bruslju začne ob 18. uri, pred tem (10.00) bo na vrsti plenarni del jubilejnega 50. kongresa evropske nogometne zveze.