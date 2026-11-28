Celjani so v slogu velikih bojevnikov brez prask preživeli gostovanje v Budimpešti in madžarskemu velikanu Ferencvárosu kot prvi v evropski ligi ukradli dve točki. Slovenski prvaki so bili značajsko in taktično šampionski, preboj med 24 najboljših je še vedno na dosegu rok, toda za nedeljski veliki derbi 17. kroga 1. SNL, morda odločilen za jesenski naslov in tudi za končni, se morajo po le dveh polno prespanih nočeh spremeniti v plenilce. Prva tekma je bila že včeraj v Domžalah, danes bosta v Stožicah (Bravo) in v Fazaneriji, v nedeljo pa še v Grosupljem, kjer bodo gostovali zeleno-beli.

Ljubljana: Bravo – Aluminij (sodnik Anže Jerić): Šiškarjem ni treba premagati Celjanov, pri katerih bodo postavili piko na i jesenskega dela prvenstva konec naslednjega tedna, temveč Kidričane. V Celju lahko le pomagajo le drugim favoritom za naslov prvaka, Mariborčanom in zeleno-belim.

Murska Sobota: (Rade Obrenović): Ne gre in ne gre, Sobočani se tudi v tej sezoni mučijo na igrišču in ob njem. Igrišče je le odraz stanja v klubskem ustroju. Predsednik Robert Kuzmič na vse kriplje išče vlagatelje ali partnerje »v grehu«, ker ve, da za vrnitev v slovenski vrh manjka milijon evrov ali dva, ki pa jih on ali njegovi najtesnejši sodelavci ne morejo več najti v domačem okolju. Poskus z »Američani z mehkim ć« je najbrž zadnja rešilna bilka, kako se bo obnesel, je že druga stvar. Brez trenerja oziroma z v. d. trenerja, prekmurskim Slovakom Marianom Sluko, bodo poskušali »nagajati« vijoličnim. Če bo kaj več, bo to velik poraz za Mariborčane in mala zmaga za Sobočane.

Prva liga Telemach Koper 16 9 5 2 28 : 13 32 Maribor 16 7 6 3 27 : 17 27 Celje 15 7 5 3 21 : 13 26 Olimpija 16 7 5 4 18 : 13 26 Bravo 16 7 5 4 19 : 17 26 Nafta 16 5 4 7 20 : 26 19 Aluminij 16 4 5 7 21 : 16 17 Brinje 16 4 4 8 16 : 27 16 Mura 16 2 8 6 16 : 28 14 Radomlje 15 1 5 9 16 : 32 8

Grosuplje: Brinje – Olimpija (Žan Jazbec): Po načelu »obramba je najboljši napad« Olimpija ohranja stik z vrhom, a da takšna podoba ni razvojna ne privlačna, vedo tudi glavni ustvarjalci. Toda kako vrniti igro in spektakel, če je na voljo vse manj denarja, od Adama Deliusa ga tako rekoč ni več? Navijači lahko le upajo, da bo športni direktor Branko Milovanović ob pomoči prvega zapiralca ali odpiralca pipe direktorja Igorja Barišića z manj sestavil več. In takšna kot je, se bo tudi v trpečem slogu lotila že dve sezoni zelo, zelo neugodnih Grosupeljčanov. Tudi Grosupeljčani se že srečujejo z bridko resnico in vprašanjem, ali si sploh lahko privoščijo 1. SNL na takšnih obratih, kot trenutno deluje slovenski profesionalni nogomet.

Koper: Koper – Celje (David Šmajc): To je to. Ta trenutek z naskokom najboljši slovenski moštvi, tako v igri kot v posameznikih, lahko ponudita spektakularno tekmo evropske ravni. Zato imata dovolj odličnih posameznikov – dvoboj virtuozov, domačega veterana Josipa Iličića in celjskega dirigenta Svita Sešlarja bo eden od posladkov – in tudi uglašena orkestra. Derbi bo predvsem Koprčanom postavil ogledalo – so lahko prvaki ali pa jim manjka še kakšen kamenček v šampionskem mozaiku? Celjani so z Zoranom Zeljkovićem postali raznovrstni in prilagodljivi ter se brez sramu postavijo tudi v obrambni gard.