Prvo dejanje Slovenije pod streho, po prvo zmago v Črno goro

NOGOMET

Slovenska nogometna reprezentanca poražena iz Budimpešte. Cesar: Nikdar nismo bili reprezentanca, ki bi napadala.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek (18) sprejela svoj drugi izziv v tokratnem terminu Fife. V soboto smo videli na Madžarskem motivirano četo selektorja Boštjana Cesarja, ki pa je parirala gostiteljem le v prvem polčasu. Potem ko je Slovenija zasluženo izgubila prijateljsko tekmo v Budimpešti (1:0), bo poskušala opraviti kaj več v torek v Podgorici (18) in tako bolj mirno pričakati junijsko okno, ki bo že generalka za jesensko sezono Uefine lige narodov. Natančno 130 dni je preteklo med zadnjima gostovanjema slovenske nogometne reprezentance. Obakrat je šlo za prijateljski tekmi, ...