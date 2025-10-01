PSG pred strelskim vodom

Seveda je finale pred finalom pretiran izraz, ne nazadnje smo šele na začetku sezone Uefine lige prvakov, toda ne bi bilo presenečenje, če bi se v finalu v Budimpešti srečala Barcelona in Paris Saint-Germain. Ne nazadnje jima tudi stavnice ob Liverpoolu in Arsenalu pripisujejo največ možnosti za končni uspeh (kvota 7). Španski in francoski prvaki bodo nocoj (21.00) odigrali osrednjo tekmo drugega kroga. Škoda, da prenovljeni Camp Nou še nima uporabnega dovoljenja, a tudi na Olimpijskem stadionu na Montjuïcu se obeta spektakel.

Barcelona je silovita startala v sezono, izkoristila je spodrsljaj Real Madrida na mestnem derbiju in se zavihtela na vrh lestvice la lige. Proti Real Sociedadu je trener Hansi Flick v nedeljo preveril pripravljenost Lamina Yamala in bil vesel, ko je rezervist podal Robertu Lewandowskemu za zmago z 2:1. Yamal naj bi tako začel tekmo proti branilcem naslova evropskega prvaka, ki imajo precejšnje težave s poškodbami in tudi zato gre Kataloncem vloga favoritov, na slovenski stavnici je kvota za domačo zmago 1,85, za gostujočo 3,60.

Za zasedbo Luisa Enriqueja, ki je Barceloni prinesel zadnji naslov v ligi prvakov, bo to drugi veliki test v sezoni. Prvega ni opravila, pred dobrim tednom je doživela edini poraz v Marseillu. Glavna Enriquejeva skrb je odsotnost Ousmaneja Dembeleja, dobitnika zlate žoge, ki je v prejšnji sezoni zbral 35 golov. Dembele bi bil srečen človek, če bi lahko igral proti Barceloni, ki jo je s slabimi občutki zapustil leta 2023, in proti Yamalu, katerega je premagal v izboru za zlato žogo. Toda 28-letni napadalec še ni okreval po poškodbi, ki jo je staknil v francoskem dresu v prvem ciklu kvalifikacij za SP 2026. »Napredujem, še kakšna dva tedna in bom nazaj,« je povedal Dembele in navijačem pokazal zlato žogo pred tekmo z Auxerrom, ki jo je PSG v soboto dobil z 2:0.

Koledar terjal davek

Toda ni edina Enriquejeva težava, poškodovan je tudi napadalec številka 2, Désiré Doué, 20-letnik, ki je bil drugi za Yamalom v glasovanju za najboljšega mladega nogometaša. Tudi on se še ni vrnil po poškodbi na reprezentančni akciji. Zdravstveni karton se tu ne konča, na bolniški sta tudi kapetan Marquinhos in Hviča Kvarachelia, vračata pa se João Neves in Vitinha, tretji v glasovanju za zlato žogo, toda še zdaleč nista na 100 odstotkov.

Enrique nima veliko manevrskega prostora. »Moramo ostati pozitivni in nekako obvladati situacijo. PSG ni edini klub, ki ga tarejo poškodbe, ob tako zgoščenem koledarju so te bolj pravilo kot izjema,« pravi nekdanji igralec in trener Barcelone, čigar ekipa je v prejšnji sezoni odigrala kar 65 tekem, poleti tudi sedem na klubskem svetovnem prvenstvu, kjer je PSG v finalu klonil proti Chelseaju.

14 tekem sta doslej odigrala Barcelona in PSG, oba sta zbrala po 5 zmag, razlika v golih je 27:27.

V ZDA Barcelone ni bilo in ima zato več svežine. Flick sicer ne more računati na Raphinho, ima pa zato močno orožje v prerojenem novincu Marcusu Rashfordu, strelcu obeh golov za zmago v Newcastlu z 2:1. Parižanom, ki so evropsko sezono odprli z zmago s 4:0 proti Atalanti, ne bo lahko, Barcelona je na osmih tekmah sezone dosegla 23 golov in jih prejela samo šest.