DRŽAVNA PRVAKINJA

Radovljiška olimpijka Perše: zmago sem pričakovala, prava tarča je EP v Parizu

Z dosežkom ura in 24 sekund je za slabo minuto in pol ugnala Ptujčanko Mojsilović Mežnarič in za dobre tri minute Kamničanko Arnež.
Junija 2024 na tekmi v Beogradu. FOTO: Novak Djurovic Reuters
Junija 2024 na tekmi v Beogradu. FOTO: Novak Djurovic Reuters
STA, N. P.
 12. 1. 2026 | 12:18
2:09
Daljinska plavalka Špela Perše je konec tedna v Mariboru osvojila nov naslov slovenske prvakinje na 5 km, disciplini, ki je v prvi vrsti namenjena maratonskim plavalcem. Sama je prvenstvo označila kot dober trening za glavni cilj sezone 2026 - evropsko prvenstvo daljinskih plavalcev v Parizu. Radovljiška olimpijka je z dosežkom ura in 24 sekund za slabo minuto in pol ugnala Ptujčanko Zalo Mojsilović Mežnarič in za dobre tri minute Kamničanko Mašo Arnež

»Zmago sem seveda pričakovala in si jo želela. Je pa seveda tak nastop popolnoma nekaj drugega kot tekma v odprtih vodah, vsaka tekma pa seveda je dober trening,« je za STA povedala Perše. Kot glavni cilj je izpostavila evropsko prvenstvo. »V resnici je vseeno, kje tekmujemo. Glede nas to, da sem zamudila igre v Parizu, pa si seveda želim, da bi bila tekma na prestižnem prizorišču v Seni in da tudi sama občutim to vodo,« je še povedala plavalka, ki bo imela za pripravo na EP nekaj več časa kot v preteklosti, potem ko je jeseni zaključila magistrski študij na Biotehniški fakulteti.

Med moškimi sta v odprti konkurenci prvi mesti zasedla Hrvata Marin Mogić in Noa Križ. Tretje mesto v absolutni konkurenci in zlato v slovenski si je priplaval Jan Peterka iz domačega kluba Vitaminklinik Branik, srebro je osvojil Kamničan Nejc Maher, bron pa še en mariborski plavalec Tian Zupanič. Še bolj napeto bo v bazenih konec meseca, ko bo na Iliriji na sporedu slovensko prvenstvo v 25-metrskih bazenih.

Za Slovenijo je nastopila na ženskem plavalnem maratonu na 10 kilometrov na Poletnih olimpijskih igrah 2016 v Rio de Janeiru, kjer je osvojila 16. mesto.

Na Poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2021 je na plavalnem maratonu na 10 kilometrov zasedla 24. mesto.

Špela Peršeplavanjeplavalkaolimpijske igredržavna prvakinjadaljinsko plavanje
13:26
Novice  |  Slovenija
13:25
13:13
13:10
13:00
12:48
