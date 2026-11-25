Osrednji cilj evropskih nogometnih velikanov v ligaškem delu lige prvakov je uvrstitev med osem najboljših in s tem neposreden preboj v osmino finala. Med njimi je tudi slavni Liverpool, sedemkratni evropski prvak, ki bo nocoj v Bruggeu branil osmo mesto na lestvici. Toda na stadionu Jana Breydela rdečih ne bo izzval papirnati tiger, temveč eno od odkritij prvega dela sezone, ki je v bleščeči formi in ima na devetem mestu enako število točk.

Belgijski prvak pod taktirko hrvaškega trenerja Ivana Leka igra atraktiven in uspešen nogomet, ki najbolj nadarjene igralce spreminja v »prodajne izdelke« z visoko dodano vrednostjo. Med tistimi, ki čakajo na preboj v članski nogomet, je tudi slovenski up Tian Nai Koren. Le vprašanje časa je, kdaj ga bo Leko porinil v ogenj.

1,09 MILIJARDE EVROV JE vredno Liverpoolovo moštvo.

Bask dela tisto, česar Nizozemec ni znal

Bruggejeva evropska pot je vendarle v senci Liverpoolove tranzicije pod taktirko Baska Andonija Iraole. Ali so rdeči že sposobni spisati še eno veliko poglavje v tem tekmovanju, se iz tekme v tekmo sprašujejo tudi v Angliji. Morda še niso v najožjem krogu favoritov, toda Liverpoolu gre kar dobro od rok in do odločilnih spomladanskih bitk lahko postane plenilec in osvajalec, ki bi se mu najraje izognili tudi največji favoriti.

»Brugge je izjemno zahteven tekmec, hkrati pa se zavedamo, da nas konec tedna čaka še mestni derbi z Evertonom,« je nekdanji branilec Athletica iz Bilbaa pojasnil, zakaj bo ta teden za Liverpool poseben.

Najdražji Liverpoolov nakup Alexander Isak je po izgubljeni minuli sezoni zaradi poškodbe že najboljši strelec rdečih. Foto: Murad Sezer/Reuters

Štiriinštiridesetletni strokovnjak po odličnem triletnem obdobju pri Bournemouthu na Anfieldu opravlja dober posel. Njegov nekdanji klub tudi pod vodstvom naslednika, Nemca Marca Roseja, ki je pri Leipzigu treniral Benjamina Šeška, meša štrene najboljšim. Iraola opravičuje pričakovanja vodstva kluba, ki v njegovem predhodniku, Nizozemcu Arneju Slotu, ni videlo moža za velika dejanja, čeprav je že v prvi od dveh sezon osvojil naslov angleškega prvaka.

Florian Wirtz zna vse: Teči, se boriti, pritiskati, zadevati in podajati.

Liverpoolove ambicije so se jasno pokazale v zadnjih dveh poletnih prestopnih rokih. Lanski rekordi so bili nedosegljivi tudi za največje klube. Samo za trojico, ki jo sestavljajo 27-letni Šved Alexander Isak, 23-letni Nemec Florian Wirtz in 24-letni Francoz Hugo Ekitike, je Liverpool plačal 380 milijonov evrov. Prišteti velja še tri ali štiri »manjše« nakupe, vredne od 35 do 50 milijonov evrov.

Poleti znova z odprto denarnico

Tudi letos so se ameriški lastniki rdečih, med katerimi ima manjši delež eden najbogatejših Zemljanov Jeff Bezos, na tržišče podali z odprto denarnico« in za boljši jutri blagajno »olajšali« še za dobrih 300 milijonov evrov. Francoski reprezentant Bradley Barcola, 24-letni rezervist pri Paris Saint-Germainu, je bil s 125 milijoni evrov najdražji nakup, njegov tri leta mlajši rojak Jérémy Jacquet pa je stal pol manj.

9 točk imata Brugge in Liverpool po štirih krogih in enako razliko v golih (+4).

Zdravstvene težave pomembnih adutov, med njimi tudi Nizozemcev Codyja Gakpa in Ryana Gravenbercha, za katera je Liverpool odštel 100 milijonov evrov, Iraoli še ne omogočajo, da bi svoj napadalni in agresivni koncept razvil do točke, ko bo za tekmece strašljiv. Toda več kot očitno je, da 20-kratni angleški prvaki v prihodnjih letih načrtujejo napad na osmi naslov evropskih prvakov. Mlado moštvo z dvema ali tremi izkušenimi možmi, med katerimi sta stebra obrambe, 35-letni Virgil van Dijk in 34-letni vratar Alisson Becker, je kot raketa v zadnjih pripravah na izstrelitev.

Najvidnejša znanilca šampionske prihodnosti sta najdražja nogometaša. Isak je po nesrečni prvi sezoni pri Liverpoolu, ki jo je zaznamovala poškodba, že prvi strelec moštva. V minuli sezoni izgubljeni Wirtz pa se ob pomoči nemškega selektorja in nekdanjega junaka Anfielda Jürgena Kloppa razvija v igralca, ki zna vse. »Teči, se boriti, pritiskati, zadevati in podajati,« je Klopp opisal odlike svojega reprezentančnega varovanca.

Oblak in Šturm doma Reprezentanta Jan Oblak in Danijel Šturm bosta drevi v ligi prvakov igrala na domačem stadionu. Za Oblaka in Atletico bo tekma proti Vikingu iz Stavangerja tako rekoč odločilna za morebitno ohranjanje možnosti za uvrstitev med osem najboljših, saj so madridski rdeče-beli na komaj 23. mestu, medtem ko 36. praška Slavia, ki je le pri točki, gosti Villarreal. Španski tekmec je zbral tri točke za eno zmago.