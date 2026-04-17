Real besen na Slovenca Vinčića

LJUBLJANA • Zmagovalci se imajo pravico veseliti, poraženci pritoževati. Po povratnih četrtfinalnih tekmah lige prvakov sta bila najbolj glasna poraženca Barcelona in Real Madrid. Oba sta v gosteh ostala z desetimi igralci in izpadla, jezo sta stresla na sodnika, Francoza Clementa Turpina in Slovenca Slavka Vinčića. Slednji se nekaj časa raje ne sprehaja po trgu Cibeles, kjer letos navijači kraljevega kluba ne bodo proslavljali lovorike.

Teoretiki zarote že namigujejo, da sta Barcelona in Real plačujeta kazen, ker sta bila ob Juventusu glavna protagonista propadlega projekta superlige, ki ga je v kali zatrla Uefa Aleksandra Čeferina. Toda roko na srce, Atletico in Bayern sta bila boljša, dosegla sta več golov in sta zasluženo v polfinalu.

PSG – Bayern in Atletico – Arsenal sta torej polfinalna para, 6. maja bomo dobili finalista, ki se bosta 30. maja v Budimpešti pomerila za naslov. V sredo je Arsenal s previdno taktiko nevtraliziral napade Sportinga in se po 0:0 v Londonu drugič zapored prebil med najboljše štiri, potem ko je lani na predzadnji stopnici klonil proti kasnejšemu zmagovalcu PSG.

Veliko bolj pestro in razburljivo je bilo v Münchnu, kjer smo videli sedem golov, najhitrejšega doseženega v ligi prvakov (Arda Güler po 35 sekundah), tri vodstva Reala, ki se mu je obetal podaljšek, ko je Vinčić v 86. minuti dosodil drugi rumeni karton v osmih minutah za rezervista Eduarda Camavingo, ker je prijel žogo in tako zavlačeval z igro.

Harry Kane je dosegel 50. gol v sezoni za Bayern. FOTO: Michaela Stache/Reuters

Arda Güler in Alvaro Arbeloa se nista mogla sprijazniti s porazom. FOTO: Michaela Stache/Reuters

To je jeziček na tehtnici dokončno prevesilo na stran Bavarcev, ki so bili bolj aktivno moštvo (14:9 v strelih, 9:5 proti vratom, 9:2 v kotih, 68:32 v posesti), za zmago je poskrbel Luis Diaz z lepim strelom v 89. minuti, potrdil pa jo je Michael Olise v zadnji minuti sodnikovega dodatka. Potem so se igralci Reala zgrnili nad Vinčića, rdeči karton je zaradi žaljivk prejel strelec dveh golov Güler. Za Bayern, ki je postavil rekord po številu golov v sezoni bundeslige, sta bila strelca tudi Aleksandar Pavlović in Harry Kane, za PSG najboljši strelec LP Kylian Mbappe (za 3:2 v 42. minuti).

Je Vinčić vedel za prvi karton?

»To je bil odličen večer za klub. Pokazali smo popolno povezanost, popolno vero in voljo, da se z borbo vrnemo v igro,« je bil nad pristopom svojih igralcev navdušen trener Vincent Kompany. Njegov kolega Alvaro Arbeloa se je počutil oškodovanega. »Igralca ne moreš izključiti zaradi nečesa takega na tako velikem prizorišču. Škoda je pokvariti tako lepo tekmo. Sočustvujem s svojimi igralci, že zaradi napora, ki so ga vložili. Boli, ker Real Madrid letos ne bo osvojil svojega 16. naslova. A zelo sem ponosen. V Madrid se vračamo dvignjenih glav,« je dejal Arbeloa, ki bo težko dobil stalno službo na Bernabeu, potem ko je začasno zamenjal Xabija Alonsa.

»Počutimo se res prizadete, jezni smo, zelo razočarani. Imeli smo občutek, da bo to tekma, ki bo zaznamovala našo sezono,« je z glavo zmajeval Arbeloa, ki meni, da je sodnik tekmo »uničil« z izključitvijo Camavinge in pri tem zatrdil, da Vinčić sploh ni vedel, da igralec že ima rumeni karton. »Mislim, da sodnik sploh ni vedel, zato je to storil, a s tem je uničil izločilno tekmo, dvoboj, za katerega menim, da je bil res čudovit. Tam se je tekma končala.«

Jude Bellingham: To je šala

Igralci so se še težje sprijaznili z razpletom. Jude Bellingham je odločitev označil za šalo, potem ko se je sprehodil mimo novinarjev. Antonio Rüdiger pa je dejal: »Situacije ste videli sami. Bolje je, da ne govorim.« Bayernov as Luis Diaz pa je podprl odločitev sodnika in dejal, da je Camavinga preprečil napad domačih tako, da ni izpustil žoge. »Mislim, da je imel sodnik prav, ko ga je izključil. Prosti strel smo želeli hitro izvesti, on pa ni izpustil žoge.«

Diaza, ki se je v München preselil iz Liverpoola, je pohvalil tudi Kane. »V zadnjih 20 minutah tekme smo bili mi ekipa, ki je skušala nekaj ustvariti. Začeli so se malce utrujati in včasih je potem dovolj en trenutek, trenutek čarovnije, neverjetna zaključna poteza ali neverjetna podaja. V tem primeru sta bila to dva izvrstna zaključka Lucha (Diaza) in Michaela (Oliseja),« je dal priznanje soigralcema prvi Anglež od leta 1931, ki je v eni od petih najmočnejših evropskih lig dosegel 50 golov v eni sezoni.