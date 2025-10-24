Real porazil Juventus: Bellingham z golom povabil na clasico

NOGOMET

Liga prvakov: Jude Bellingham je bil junak zmage Real Madrida proti Juventusu v ligi prvakov.

Šest angleških klubov je v tretjem kolu lige prvakov vpisalo pet zmag in neodločen rezultat z razliko v golih 19:2, Liverpool je po 5:1 v Frankfurtu prekinil niz štirih porazov, s polnim izkupičkom devetih točk se lahko pohvalijo prvak PSG, Bayern, Inter, Arsenal in Real Madrid. Slednji je še zasolil rane padlega evropskega velikana Juventusa, edini zadetek na tradicionalnem derbiju je dosegel Jude Bellingham in tako povabil navijače na nedeljski clasico z Barcelono. Xabi Alonso še naprej preživlja medene tedne na klopi 15-kratnih evropskih prvakov, edini madež je poraz z 2:5 na madridskem ...