  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠPORTNI KONEC TEDNA

V petek na maratonu Franja kronometer, v soboto štirje bolj družabni dogodki (FOTO)

Zaradi prireditve bodo do nedelje veljale številne prometne zapore v Ljubljani in okolici.
FOTO: S. N.
FOTO: S. N.
STA, A. G.
 12. 6. 2026 | 23:00
 13. 6. 2026 | 14:08
3:04
A+A-

Ljubljana z okolico od petka do nedelje znova gosti rekreativne kolesarje na 45. izvedbi največje amaterske kolesarske prireditve v Sloveniji – Maraton Franja. Dogajanje se je začelo s petkovim kronometrom, danes so sledili družabni kolesarski izzivi, vrhunec pa bo v nedeljo z velikima maratonoma.

Petkov kronometer, ki se je pred leti vrnil na spored Franje, je potekal na 21,2 kilometra dolgi trasi med Ljubljano in Domžalami ter nazaj v prestolnico. Na startu je bilo nekaj več kot 230 kolesarjev v desetih starostnih kategorijah.

Vožnja na čas je tekmovalcem omogočila tudi uvrstitev na amatersko svetovno prvenstvo serije Gran Fondo, hkrati pa so bili podeljeni državni naslovi v amaterskih kategorijah.

Tudi tokrat bosta osrednja dogodka nedeljska veliki (156 km) in mali (97 km) maraton. Po doslej zbranih prijavah se bo prvega udeležilo dobrih 1200, drugega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark.

Zaradi kolesarskega maratona bo do nedelje oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Podrobnosti o zaporah so na voljo na uradni spletni strani maratona pod zavihkom info točka.

V soboto aktivnih 2200 kolesarjev vseh starosti

Danes so na sporedu štirje kolesarski dogodki. Zgodaj zjutraj so na 108-kilometrsko gorskokolesarsko traso Ljubljanskega zmajevega MTB izziva krenile trojice. Preizkušnja, namenjena izkušenim kolesarjem, je vključevala okoli 2450 višinskih metrov. Potekala pa bosta tudi dva družinsko obarvana dogodka. Otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju se bo začel ob 16.30 in je primeren za otroke od tretjega do sedmega leta starosti, družinsko-šolski maraton pa bo na vrsti pol ure prej. Proga je dolga 25 km in je nezahtevna, brez vzponov ter poteka ob popolni zapori cest po Ljubljani in okolici za sproščeno kolesarjenje.

V dopoldanskem času je potekala tudi 77-kilometrska vožnja po Ljubljanskem barju, imenovana Barjanka. Za sobotne dogodke je bilo prijavljenih nekaj manj kot 2200 kolesarjev vseh starosti.

Zaradi prireditve oviran promet, tu so podrobnosti o zaporah

Nedelja bo rezervirana za osrednja dogodka – veliki 156-kilometrski in mali 97-kilometrski maraton. Po prijavah se bo prvega udeležilo dobrih 1200, drugega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi prireditve bo promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici oviran vse do nedelje, podrobnosti o zaporah pa so bile objavljene na uradni spletni strani prireditve.

Za sobotne dogodke je bilo prijavljenih nekaj manj kot 2200 kolesarjev vseh starosti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

maraton FranjakolesarstvoLjubljanakolesarjikolesarjenjeBarjankaKolesarski maratonprireditvezapora ceste
ZADNJE NOVICE
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
HČI ČUKOV

Eva Potrebuješ: »Nisem imela običajnega otroštva« (Suzy)

Življenje družine Potrebuješ je z glasbo prepleteno štiriindvajset ur na dan, Jožetu je z njo uspelo 'okužiti' tudi hčerki Petro in Evo. Ta se je lani s Čuki pojavila na odru z uspešnico Tišlarski pozdrav, po letu dni pa je na njeni glasbeni poti nastopil prelomni trenutek.
13. 6. 2026 | 14:25
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
DEDIŠČINA

Znana vsebina princesine oporoke: sinu ni zapustila ničesar

Vsebina oporoke pokojne članice kraljeve družine je mnoge presenetila.
13. 6. 2026 | 13:25
13:00
Lifestyle  |  Polet
UPOČASNIMO STARANJE

Kako z vadbo pomladiti telo? To je 7 načinov, s katerimi lahko znižate svojo biološko starost

Biološka starost temelji na različnih kazalnikih zdravja, kot so mišična moč, gibljivost, presnova in delovanje srca ter ožilja.
Miroslav Cvjetičanin13. 6. 2026 | 13:00
12:15
Novice  |  Slovenija
VREME V JUNIJU

Močnejša neurja vse bližje? Poletna idila ne bo trajala dolgo, opozarja Arso

Nedelja prinaša spremembo od sonca do neviht v nekaj urah.
13. 6. 2026 | 12:15
11:35
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Alen Pajenk ostaja nepogrešljiv v odbojkarski reprezentanci: Če postanejo prvaki, bo vse rešeno

Želi v Los Angeles, z ACH Volley na sklepni turnir lige prvakov.
Nejc Grilc13. 6. 2026 | 11:35
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V ITALIJI

Umrli trije alpinisti, trupla našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov

Gran Paradiso leži v istoimenskem narodnem parku na severozahodu Italije.
13. 6. 2026 | 11:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki