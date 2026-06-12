V petek na maratonu Franja kronometer, v soboto štirje bolj družabni dogodki (FOTO)

Ljubljana z okolico od petka do nedelje znova gosti rekreativne kolesarje na 45. izvedbi največje amaterske kolesarske prireditve v Sloveniji – Maraton Franja. Dogajanje se je začelo s petkovim kronometrom, danes so sledili družabni kolesarski izzivi, vrhunec pa bo v nedeljo z velikima maratonoma.

Petkov kronometer, ki se je pred leti vrnil na spored Franje, je potekal na 21,2 kilometra dolgi trasi med Ljubljano in Domžalami ter nazaj v prestolnico. Na startu je bilo nekaj več kot 230 kolesarjev v desetih starostnih kategorijah.

Vožnja na čas je tekmovalcem omogočila tudi uvrstitev na amatersko svetovno prvenstvo serije Gran Fondo, hkrati pa so bili podeljeni državni naslovi v amaterskih kategorijah.

Tudi tokrat bosta osrednja dogodka nedeljska veliki (156 km) in mali (97 km) maraton. Po doslej zbranih prijavah se bo prvega udeležilo dobrih 1200, drugega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi kolesarskega maratona bo do nedelje oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Podrobnosti o zaporah so na voljo na uradni spletni strani maratona pod zavihkom info točka.

V soboto aktivnih 2200 kolesarjev vseh starosti

Danes so na sporedu štirje kolesarski dogodki. Zgodaj zjutraj so na 108-kilometrsko gorskokolesarsko traso Ljubljanskega zmajevega MTB izziva krenile trojice. Preizkušnja, namenjena izkušenim kolesarjem, je vključevala okoli 2450 višinskih metrov. Potekala pa bosta tudi dva družinsko obarvana dogodka. Otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju se bo začel ob 16.30 in je primeren za otroke od tretjega do sedmega leta starosti, družinsko-šolski maraton pa bo na vrsti pol ure prej. Proga je dolga 25 km in je nezahtevna, brez vzponov ter poteka ob popolni zapori cest po Ljubljani in okolici za sproščeno kolesarjenje.

V dopoldanskem času je potekala tudi 77-kilometrska vožnja po Ljubljanskem barju, imenovana Barjanka. Za sobotne dogodke je bilo prijavljenih nekaj manj kot 2200 kolesarjev vseh starosti.

Zaradi prireditve oviran promet, tu so podrobnosti o zaporah

Nedelja bo rezervirana za osrednja dogodka – veliki 156-kilometrski in mali 97-kilometrski maraton. Po prijavah se bo prvega udeležilo dobrih 1200, drugega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi prireditve bo promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici oviran vse do nedelje, podrobnosti o zaporah pa so bile objavljene na uradni spletni strani prireditve.