Rekordno število navijačev vlilo Niki dodatno energijo (FOTO)

Da je Nika Prevc tačas na skakalnicah razred zase, se je pokazalo tudi na 90-metrski napravi pod Rajhovko. Na krilih številnih navijačev je namreč slovenska šampionka na Ljubnem ob Savinji skočila še do 30. in 31. zmage v svetovnem pokalu. Na sobotni tekmi si je Prevčeva pot na vrh tlakovala z največjo daljavo dneva (96 m), le meter krajšo od lanskega rekorda skakalnice nesrečne Norvežanke Thee Minyan Bjørseth. V finalu je nato z najboljšim nastopom druge serije (89,5 m) le še potrdila veliko premoč in zmagala s 24,2 točke naskoka pred drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder (91,5 m in 88,5 m), kar je za tako majhno napravo zares velikanska prednost.

»V uvodni serji mi je odriv uspel zelo dobro, tako da sem lahko potem v zraku le še uživala. Že nad hrbtiščem sem vedela, da me bo odneslo daleč,« je svoj izjemni prvi skok opisala 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava in priznala, da jo je zmaga s tako veliko razliko kar presenetila. »Verjetno se pozna, da tu opravimo več treningov kot skakalke iz drugih reprezentanc,« je razmišljala svetovna prvakinja in rekorderka, ki je precej bolj trepetala za včerajšnjo zmago. Po skokih, dolgih 85 in 92 metrov, je imela namreč pred najbližjo zasledovalko Edrovo (87,5 m in 90,5 m) vsega točko prednosti.

Do točk šest Slovenk Rezultati z Ljubnega Sobota: 1. N. Prevc (Slo) 278,3 (96, 89.5), 2. Eder (Avs) 254,1 (91.5, 88.5), 3. Freitag (Nem) 244,7 (88.5, 92), 6. Vodan 235,4 (86, 90), 11. K. Komar 210,2 (80.5, 87.5), 15. Terbovšek 206,0 (82.5, 86.5), 21. Kovačič 203,7 (79.5, 89), 22. Jesenko 203,0 (82.5, 86.5), 32. T. Komar 91,8 (80), 35. Košnjek 91,0 (81), 36. Sitar (vse Slo) 89,8 (80). Nedelja: 1. N. Prevc 271,1 (85, 92), 2. Eder 270,1 (87.5, 90.5), 3. Schmid (Nem) 252,9 (90, 89.5), 6. Vodan 238,6 (85, 86.5), 12. Jesenko 230,0 (80.5, 83), 16. K. Komar 226,5 (83, 80), 22. Kovačič 223,0 (78, 82.5), 30. Terbovšek 106,1 (78.5).

Zmagi ji pomenita več kot jubilej

Obakrat jo je dodatno podžgala izjemna množica ljudi, ki so dodobra napolnili prostor ob izteku skakalnice. Po besedah prirediteljev se jih je tako v soboto kot nedeljo zbralo po 8500, kar je novi rekord za ženske tekme v smučarskih skokih (skupaj 17.000). »Zaradi navijačev se je ustvarila posebna energija, ki sem jo začutila pred skoki. Njihovo navijanje sem sicer slišala tudi na vrhu zaletišča,« je razkrila Prevčeva, ki je predvčerajšnjim slavila jubilejno 30. zmago v svetovnem pokalu.

»Uspeh mi pomeni veliko, jubilej pa malo manj, čeprav se mi zdi številka zelo visoka,« je pripomnila najboljša skakalka na svetu, ki je zdaj že na drugem mestu večne lestvice zmagovalk. Pred njo je le še japonska zvezdnica Sara Takanaši (63). »Na statistiko pa ne gledam, ker vem, da najbolje skačem takrat, ko sem osredotočena le nase in na svoje naloge,« je pojasnila naša junakinja, zadovoljna, da je tekmovalni dres, s katerim bo na olimpijskih igrah skakala na srednji napravi v Predazzu, uspešno prestal preizkus.

Zmagoviti pokal ji je v soboto, ko je svojo športno pot uradno sklenila Maja Vtič, pred desetimi leti naša prva zmagovalka tekme na Ljubnem, izročil brat Peter Prevc, šopek pa oče Božidar Prevc. »Občutek na slovesni razglasitvi je bil poseben, kajti tega resnično nisem vajena. Zaradi tega je bilo vse skupaj še bolj domače,« strnila vtise Prevčeva, ki je odlično unovčila odsotnost Japonk z Nozomi Marujama na čelu in še povečala vodstvo v skupni razvrstitvi – na že 300 točk. »Da Nozomi ni prišla na Ljubno, me je po eni strani presenetilo, po drugi pa ne. Kakor mi je prišlo na uho, je več tekmovalk že prej napovedalo, da jih ne bo v Slovenijo ...«

Domače slavje je z dvema šestima mestoma dopolnila Nika Vodan, med petnajsterico pa so se po enkrat prebile tudi Katra Komar (11. in 16.), lokalna matadorka Taja Terbovšek (15. in 30.) ter Jerica Jesenko (22. in 12.), ki jo je sicer Prevčeva že vnaprej napovedala kot prijetno presenečenje. Do točk se je od naših dokopala še Maja Kovačič (21. in 22.).

Anže in Timi druga na Poljskem Najboljši skakalci so se med seboj merili v Zakopanah. Na sobotni superekipni preizkušnji sta Slovenijo z drugim mestom uspešno zastopala Anže Lanišek in Timi Zajc, ki sta bila v kvalifikacijah presenetljivo boljša od zmagovalca nedavne novoletne turneje Domna Prevca. Zanesljive zmage sta se veselila Avstrijca Jan Hörl in Stephan Embacher.

Že jutri na Kitajsko

Glavni trener slovenske vrste Jurij Tepeš je bil z izkupičkom svojih varovank na ljubenskem spektaklu zadovoljen, velika sobotna prednost Prevčeve pa ga ni presenetila. »Vedel sem, da je sposobna skočiti bolje, kot je v Beljaku, kjer je bila Nikina prednost pred Edrovo obakrat manjša. Čakali smo na ta trenutek, da bo tudi na tekmi nastopila tako kot na treningih in eksplodirala,« je razložil 36-letni Stanežičan in na opazko o oslabljeni konkurenci pristavil, da je za Norvežane pričakoval, da bodo – glede na to, kar se je zgodilo lani, ko se je tu poškodovala Thea Minyan Bjørseth, »bojkotirali« tekmovanje.

»Japonci so se pred azijsko turnejo vrnili domov, sem pa vseeno presenečen sem, da ni prišla vsaj Marujama,« je povedal Tepeš, ki sam ni pomislil na to, da bi izpustili katero od tekmovanj. »Mi smo poleti trdo trenirali, da bi zdržali vso zimo. Tudi sicer raje ostajamo v ritmu, kot da bi bili doma in se živcirali. Če so skoki dovolj dobri, ni razloga, da ne bi šli na tekme,« je sklenil slovenski selektor, ki bo že jutri skupaj z Niko Prevc, Katro Komar, Majo Kovačič in Niko Vodan odletel na naslednje preizkušnje svetovnega pokala na Kitajskem. Na Japonskem se jim bo nato pridružila še Taja Terbovšek.