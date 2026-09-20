Remco Evenepoel je spet svetovni prvak v kronometru

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel na kronometru na svetovnem prvenstvu v Montrealu osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v tej disciplini. Dvakratni olimpijski zmagovalec iz Pariza je bil pred tem prvi v Stirlingu, Zürichu in lani v Kigaliju. Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik, je bil na 39,2 km dolgi progi 17. (+2:15,87). Drugi je bil 30-letni Italijan Filippo Ganna (+57.31), tretji pa 11 let mlajši Francoz Paul Seixas (+1:13,04).

Šestindvajsetletni Evenepoel je prikazal izjemno vožnjo, lov na četrti naslov v prav toliko letih je začel že s prepričljivo prvim časom na uvodnem merjenju. Dvakratni svetovni prvak Ganna je imel po dobrih desetih kilometrih skoraj 22 sekund zaostanka. Na drugem merjenju je Evenepoel pred tedaj drugim Švedom Jakobom Soderqvistom, lanskim svetovnim prvakom za mlajše člane, prišel že do 34,75 sekunde prednosti. Še več sta na naslednjih dveh mestih zaostajala Seixas (39,96) in Ganna (40,55).

Soderqvist je imel dobra dva kilometra pred ciljem veliko smole, ko je naredil napako in ni speljal zavoja ter je za kratko končal na cesti. Izgubil je veliko dragocenih sekund. Ganna pa ga je nedolgo pozneje že na tretjem in zadnjem vmesnem času ugnal, sicer le za pičlo stotinko. Šved je na koncu ostal tudi brez zmagovalnega odra na petem mestu.

Tratnik v drugem delu preveč popustil

Šestintridesetletni Tratnik je bil na prvem merjenju časa še v igri za preboj v deseterico, tudi po dobrih 20 kilometrih, kjer je bil na 10. mestu. Toda ob prihodu v cilj, ko so bili na cesti še vsi najboljši, ni prevzel vodstva, ker je v drugem delu preveč popustil. Za dve mesti je zaostal za svojim najboljšim dosežkom na SP, 15. je bil leta 2021 v Belgiji.

Pred tem je edina slovenska predstavnica Nika Bobnar v vožnji na čas osvojila 24. mesto (+5:01,11). Naslov je ubranila 35-letna Švicarka Marlen Reusser (50:24,44). S članskima vožnjama na čas se je v Kanadi tako začelo 93. SP, brez poškodovanega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. V ponedeljek in torek bodo še preizkušnje v mlajših kategorijah ter ekipna vožnja na čas, v kateri pa Slovencev ne bo.