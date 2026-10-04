  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EVROPSKO PRVENSTVO V SLOVENIJI

Remco Evenepoel v sprintu postal evropski prvak, poglejte ta dramatičen zaključek dirke (VIDEO)

V sprintu je Remco Evenepoel ugnal Giulia Cicconeja, o zmagovalcu pa je odločal fotofiniš.
Remco Evenepoel in Giulio Ciccone sta se udarila v sprintu. FOTO: Jure Makovec Afp

Remco Evenepoel in Giulio Ciccone sta se udarila v sprintu. FOTO: Jure Makovec Afp

Videli smo napeto dirko. FOTO: Dejan Javornik

Videli smo napeto dirko. FOTO: Dejan Javornik

Napisov na cestah ni manjkalo. FOTO: Dejan Javornik

Napisov na cestah ni manjkalo. FOTO: Dejan Javornik

Prišel je tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. FOTO: Dejan Javornik

Prišel je tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. FOTO: Dejan Javornik

Dirko si je v živo ogledalo veliko navijačev. FOTO: Dejan Javornik

Dirko si je v živo ogledalo veliko navijačev. FOTO: Dejan Javornik

Luka Mezgec je končal kariero profesionalnega kolesarja. FOTO: Dejan Javornik

Luka Mezgec je končal kariero profesionalnega kolesarja. FOTO: Dejan Javornik

Dobitniki medalj so Giulio Ciccone, Remco Evenepoel in Christian Scaroni. FOTO: Jure Makovec Afp

Dobitniki medalj so Giulio Ciccone, Remco Evenepoel in Christian Scaroni. FOTO: Jure Makovec Afp

Primož Roglič je bil najboljši Slovenec na dirki. FOTO: Jure Makovec Afp

Primož Roglič je bil najboljši Slovenec na dirki. FOTO: Jure Makovec Afp

Remco Evenepoel in Giulio Ciccone sta se udarila v sprintu. FOTO: Jure Makovec Afp
Videli smo napeto dirko. FOTO: Dejan Javornik
Napisov na cestah ni manjkalo. FOTO: Dejan Javornik
Prišel je tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. FOTO: Dejan Javornik
Dirko si je v živo ogledalo veliko navijačev. FOTO: Dejan Javornik
Luka Mezgec je končal kariero profesionalnega kolesarja. FOTO: Dejan Javornik
Dobitniki medalj so Giulio Ciccone, Remco Evenepoel in Christian Scaroni. FOTO: Jure Makovec Afp
Primož Roglič je bil najboljši Slovenec na dirki. FOTO: Jure Makovec Afp
STA, M. J.
 4. 10. 2026 | 17:08
 4. 10. 2026 | 17:47
2:09
A+A-

Belgijski as Remco Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Cicconejem. Bron je pripadel še enemu Italijanu Christianu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič.

Šestindvajsetletni Evenepoel je tako prišel še do edine manjkajoče reprezentančne majice, saj je pred tem postal tako svetovni prvak na cestni dirki (2022) in v vožnji na čas (od 2023 do 2026), dvojček pa mu je uspel tudi na olimpijskih igrah (oba 2024). Na prvenstvih stare celine je bil tudi prvak v kronometru (2019, 2025).

Dobitniki medalj so Giulio Ciccone, Remco Evenepoel in Christian Scaroni. FOTO: Jure Makovec Afp
Dobitniki medalj so Giulio Ciccone, Remco Evenepoel in Christian Scaroni. FOTO: Jure Makovec Afp

Prišel je tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. FOTO: Dejan Javornik
Prišel je tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. FOTO: Dejan Javornik

Večkrat šli na Možjanco

Kolesarji so se za vrhunec EP, ki bo do srede potekalo v Šenčurju, pomerili na 196,3 km dolgi cestni dirki. Najprej so morali opraviti ravninski del do Šenčurja v dolžini 85,8 km, nato pa jih je čakalo še pet krogov z zahtevnim klancem na Možjanco (2,1 km/10,2 %). Slovenska izbrana vrsta, ki jo kot selektor vodi Uroš Murn, je nastopila v postavi Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar, Gal Glivar in Luka Mezgec, ki je kot zadnjič nastopil v karieri poklicnega kolesarja. Ta je po opravljenem delu v begu in nato z ostalimi rojaki odstopil in se poveselil z navijači. Pozdraviti ga je prišel tudi branilec evropskega naslova Tadej Pogačar, ki zaradi padca na Vuelti ni nastopil pred domačimi pristaši.

Luka Mezgec je končal kariero profesionalnega kolesarja. FOTO: Dejan Javornik
Luka Mezgec je končal kariero profesionalnega kolesarja. FOTO: Dejan Javornik

V boj za naslov prvaka se Slovenci niso vpletli, je pa bil Roglič do zadnjega prečkanja Možjance v igri za kolajno, a je moral pred tem sam opraviti preveč dela tako po ravnem kot na klancu. Na koncu je zasedel deseto mesto, za bronom je zaostal 20 sekund. V ponedeljek bo v Šenčurju dan namenjen treningu vožnje na čas, v torek in sredo pa bodo organizatorji podelili še zadnjih osem kompletov kolajn v ekipnih in posamičnih kronometrih.

Primož Roglič je bil najboljši Slovenec na dirki. FOTO: Jure Makovec Afp
Primož Roglič je bil najboljši Slovenec na dirki. FOTO: Jure Makovec Afp

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Giulio CicconeRemco EvenepoelPrimož RogličSlovenijaevropsko prvenstvokolesarstvo
ZADNJE NOVICE
18:03
Bulvar  |  Zanimivosti
TEŽAVE

Ima največje prsi v državi, tehtajo 27 kg, nedrčke mora uvažati: »Ne nehajo in ne nehajo mi rasti ...« (FOTO)

28-letna Škotinja živi z redko boleznijo makromastijo, zaradi katere njene prsi rastejo nesorazmerno in predvsem nenehno. Trenutno nosi velikost 30U, največji vsakodnevni problem pa je precej življenjski - nikjer ne najde nedrčka, ki bi ji bil prav.
4. 10. 2026 | 18:03
17:10
Lifestyle  |  Stil
UREJENA OMARA

Prehodna oblačila naj bodo vedno pri roki

Tako bomo ohranili red v omari in se izognili stalnemu prelaganju kosov.
4. 10. 2026 | 17:10
17:08
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO V SLOVENIJI

Remco Evenepoel v sprintu postal evropski prvak, poglejte ta dramatičen zaključek dirke (VIDEO)

V sprintu je Remco Evenepoel ugnal Giulia Cicconeja, o zmagovalcu pa je odločal fotofiniš.
4. 10. 2026 | 17:08
17:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Grozna nesreča: 72-letnik je rezal deske in umrl

Moški je uporabljal ročno krožno žago in se porezal po nogi.
4. 10. 2026 | 17:02
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM IN VRT

Jeseni očistimo žlebove

Zdaj je idealen čas, da hišo in njeno okolico pripravimo na hladne razmere.
Mateja Florjančič4. 10. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
DALEČ OD OČI JAVNOSTI

Damiano David in Dove Cameron: pravljična poroka v Toskani (Suzy)

Mladoporočenca sta se prvič srečala na podelitvi glasbenih nagrad MTV leta 2022.
4. 10. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki