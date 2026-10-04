Remco Evenepoel v sprintu postal evropski prvak, poglejte ta dramatičen zaključek dirke (VIDEO)

Belgijski as Remco Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Cicconejem. Bron je pripadel še enemu Italijanu Christianu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič.

Šestindvajsetletni Evenepoel je tako prišel še do edine manjkajoče reprezentančne majice, saj je pred tem postal tako svetovni prvak na cestni dirki (2022) in v vožnji na čas (od 2023 do 2026), dvojček pa mu je uspel tudi na olimpijskih igrah (oba 2024). Na prvenstvih stare celine je bil tudi prvak v kronometru (2019, 2025).

Dobitniki medalj so Giulio Ciccone, Remco Evenepoel in Christian Scaroni. FOTO: Jure Makovec Afp

Prišel je tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. FOTO: Dejan Javornik

Večkrat šli na Možjanco

Kolesarji so se za vrhunec EP, ki bo do srede potekalo v Šenčurju, pomerili na 196,3 km dolgi cestni dirki. Najprej so morali opraviti ravninski del do Šenčurja v dolžini 85,8 km, nato pa jih je čakalo še pet krogov z zahtevnim klancem na Možjanco (2,1 km/10,2 %). Slovenska izbrana vrsta, ki jo kot selektor vodi Uroš Murn, je nastopila v postavi Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar, Gal Glivar in Luka Mezgec, ki je kot zadnjič nastopil v karieri poklicnega kolesarja. Ta je po opravljenem delu v begu in nato z ostalimi rojaki odstopil in se poveselil z navijači. Pozdraviti ga je prišel tudi branilec evropskega naslova Tadej Pogačar, ki zaradi padca na Vuelti ni nastopil pred domačimi pristaši.

Luka Mezgec je končal kariero profesionalnega kolesarja. FOTO: Dejan Javornik

V boj za naslov prvaka se Slovenci niso vpletli, je pa bil Roglič do zadnjega prečkanja Možjance v igri za kolajno, a je moral pred tem sam opraviti preveč dela tako po ravnem kot na klancu. Na koncu je zasedel deseto mesto, za bronom je zaostal 20 sekund. V ponedeljek bo v Šenčurju dan namenjen treningu vožnje na čas, v torek in sredo pa bodo organizatorji podelili še zadnjih osem kompletov kolajn v ekipnih in posamičnih kronometrih.