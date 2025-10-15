Remi s Švico in grenak priokus: Slovence rešita le še dve zmagi

NOGOMET

Nogometna reprezentanca bo novembra lovila dve zmagi za uvrstitev na SP 2026. Tekmeca bosta Kosovo in Švedska.

V Stožicah je Slovenija bolj kompaktna in bojevita nogometna reprezentanca, ljubljansko zelenico, ki ni bila tako slaba, kot se je napovedovalo, bi Švica lahko zapustila s prvim porazom v kvalifikacijah. Znova je zmanjkala zadnja podaja v napadu ter delček zbranosti več Benjamina Šeška in soigralcev, ki nevarnih protinapadov niso znali pripeljati do konca. Končalo se je z 0:0. »Remi je realen rezultat, bilo pa je veliko grenkobe, ko izveš za rezultat na drugi tekmi,« se je ob varovancih tudi selektor Matjaž Kek po zadnjem žvižgu držal za glavo. Po zmagi Kosova v Stockholmu zdaj Slovence ob ...