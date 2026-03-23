Reprezentanca danes na Brdu prvič pod vodstvom Cesarja

Napočil je dan za prvo akcijo slovenske nogometne reprezentance pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja; 125 dni po tekmi s Švedsko se bo jata popoldne vnovič zbrala na Brdu pri Kranju in poskušala opraviti čim več do konca tedna, ko bo Cesar vodil svojo prvo tekmo v novi vlogi. Slovenija bo igrala marca dve prijateljski tekmi – prvo v soboto (18) v Budimpešti, drugo v torek (18) v Podgorici.

Slovenski napadalci prihajajo na Gorenjsko lačni golov, konec tedna namreč niso bili posebej učinkoviti. Cesar je povabil na zbor štiri klasične napadalce, to so Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea City), Andraž Šporar (Slovan Bratislava) in Aljoša Matko, eden od treh slovenskih napadalcev v majici Ujpesta iz Budimpešte (ob njem tam igrata še Milan Tučić in Nejc Gradišar).

Benjamin Šeško je zbral v angleškem prvenstvu devet golov kljub skromnejši minutaži kot drugi napadalci. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

146 MILIJONOV EVROV velja na trgu igralski kader Slovenije, 59 milijonov kader Črne gore.

Legenda v bran Šešku

Pod drobnogledom slovenskih navijačev bo zlasti Šeško, vzhajajoča zvezda enega najbolj slovitih klubov na svetu. Šešku se kljub zavidljivi strelski formi v zadnjem obdobju še ni uspelo povsem prebiti v začetno enajsterico Manchester Uniteda, podobno je bilo tudi na zadnjem gostovanju kluba v Bournemouthu (2:2). Trener Michael Carrick ga je poslal v igro v 71. minuti (pri rezultatu 1:1) namesto Bryana Mbeuma. United je takoj zatem prešel v vodstvo z 2:1, od 78. minute pa je igral brez izključenega branilca Harryja Maguireja; iztržil je točko (2:2), po tekmi pa je bilo zelo glasno in napeto. Gostje so se pritoževali nad sojenjem. Šeško je prejel rumeni karton tik pred koncem tekme.

Od Budimpešte do Skopja Slovenska reprezentanca bo letos predvidoma odigrala deset tekem, štiri pripravljalne, nato šest v novi sezoni lige narodov. Marca bo gostovala na Madžarskem (sobota ob 18.00) in v Črni gori (torek, 18.00), junija pa v Varaždinu na Hrvaškem (7. 6. ob 20.45), ob tem pa se navijačem pokazala tudi doma, ime tega junijskega tekmeca – gre za udeleženca SP 2026 – javnosti še ni znano. Septembrsko-oktobrski termin prinaša štiri tekme; najprej doma s Škotsko (26. 9. ob 15.00) in S. Makedonijo (29. 9., 20.45), nato v gosteh s Švico (3. 10., 20.45) in Škotsko (6. 10., 20.45). Novembra sledita še tekmi s Švico (13. 11., 20.45) in v Skopju z Makedonci (16. 11., 20.45).

Klubu za zdaj kaže dobro v boju za ligo prvakov 2026/27, v kateri bodo imeli Angleži najmanj pet predstavnikov, morda celo šest. ManUtd namreč kotira na 3. mestu premier league, pred njim je Manchester City, za njim Aston Villa. Beni je kljub skromni minutaži doslej zbral dobro statistiko (9 golov + podaja), na interni lestvici je pred njim le Mbeumo (9 + 3).

Razvoj slovenskega dragulja je na televiziji Sky ocenil tudi nekdaj legendarni napadalec kluba Andy Cole in izpostavil zahtevnost njegovega položaja v prvi sezoni. »Ko sem sam prišel v Manchester United, sem imel okoli sebe vrhunske igralce, od katerih sem se lahko učil – takšna izkušnja ti zelo pomaga. Šeško je v drugačnem položaju, saj se uči sproti. Vstop v premier league nikoli ni enostaven, še posebej ne, če se od tebe takoj pričakuje stalna učinkovitost pred vrati tekmeca,« je dejal Cole.

Nekdanji angleški reprezentant je opozoril tudi na specifično vlogo slovenskega napadalca: »Ko vstopi v igro s klopi za rezerve, zlasti po tem, ko so igralci, kot je Mbeumo, že opravili večino zahtevnega dela v prvih 70 minutah, je njegova naloga vendarle nekoliko lažja – in svoje priložnosti zna Šeško dobro izkoristiti.«

Vipotniku nova pogodba

Za opravljeno v tej sezoni so nagradili še enega slovenskega napadalca na Otoku. Žan Vipotnik, v majici Swanseaja prvi strelec angleške druge lige (17 + 2), je podpisal s klubom zanj donosnejšo pogodbo do leta 2030. Njegova tržna vrednost se je povzpela na 15 milijonov evrov, ni čudno, da se zanj zanimajo tudi bogatejši klubi iz prve lige.

Žan Vipotnik je navdušil delodajalce pri Swanseaju. FOTO: Facebook Swansea

Swanseaju ta čas vendarle ne kaže najbolje v boju za premier league in bo moral v prihodnje nanizati več zmag za dosego tega cilja. Po domačem porazu z vodilnim Coventryjem (0:3, Vipotnik je igral vso tekmo) kotira na 14. mestu, osem točk za Derbyjem, ki zaseda 8. mesto, to namreč po novem prinaša končnico za uvrstitev v premier league.