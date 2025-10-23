Rierovi bojevniki v nocoj Dublinu lovijo zmago

POPRAVNI IZPIT

Celjani drevi v KL gostujejo pri Shamrocku. Albert Riera dobro ve, kdo je favorit.

Dobro leto po kvalifikacijski zaušnici za uvrstitev v evropsko ligo se Celjanom ponuja priložnost za oddolžitev. V Dublinu bodo nocoj (21.00) proti Shamrock Rovers odigrali drugo tekmo v konferenčni ligi 2025/26. Lanski poraz in selitev v kvalifikacije za konferenčno ligo sta za Celjane pomenila evropsko prelomnico: od 1:3, potem ko so doma zmagali z 1:0, se je njihova evropska pot končala šele v četrtfinalu v Firencah. Celjski trener Albert Riera je v svojem samozavestnem slogu že določil favorita. »Smo zrelejši in izkušenejši. Ekipa je že zelo dolgo skupaj,« je ocenil najbolj želeni trener ...