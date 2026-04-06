Roglič na kronometru pri vrhu, zablestel najstnik

Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) je zmagovalec prve etape dirke po Baskiji. Na kronometru je postavil čas 17:09. Drugo mesto je osvojil njegov rojak Kevin Vauquelin (Ineos Grenadiers), tretji pa je bil Avstrijec Felix Grossschartner (UAE Team Emirates). Slovenski kolesar Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zasedel četrto mesto

Seixas je bil prvi, ki je ob prihodu v cilj 13,9 km dolge proge prehitel slovenskega kolesarskega asa, saj je bil od njega hitrejši za 28 sekund. Drugouvrščeni Vauquelin je za svojim rojakom zaostal za 23 sekund, medtem ko je bil Avstrijec Grossschartner počasnejši za 27 sekund. Povprečna hitrost zmagovalca je bila 48,3 km/h, s čimer je dokaj prepričljivo ugnal tekmece. Za Seixasa, ki šteje komaj 19 let, je bila to šele tretja zmaga v karieri. »Zmaga je nekaj popolnega, a s takšno razliko ugnati tekmece je zares izjemno,« je po prvi etapi za organizatorje povedal Seixas.

Dvakratni zmagovalec dirke po Baskiji Roglič se je na progo podal s štartno številko 17. S povprečno hitrostjo 47 km/h je bil med vsemi tekmovalci pri prvem merjenju vmesnega časa 11., na drugem pa sedmi. Ob prihodu v cilj je prehitel do tedaj vodilnega Španca Iona Izagirreja (Cofidis), od katerega je bil hitrejši za 33 sekund. V torek je na sporedu druga etapa, ki bo potekala od Pamplone do Mendukila v dolžini 164,1 km.