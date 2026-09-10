Roglič po kronometru za Masom zaostaja minuto in 37 sekund, a še vedno upa na preobrat: »V ekipi bomo naredili vse«

Lahko sem zadovoljen, dal sem vse od sebe, tudi nekoliko zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku, je po današnjem kronometru na dirki po Španiji v okolici Jereza dejal slovenski kolesar Primož Roglič. Ta je v skupni razvrstitvi zmanjšal zaostanek za vodilnim Špancem Enricom Masom za 33 sekund. V Rogličevi ekipi so sicer odkrito upali na več.

Da je Španec izpolnil svoje napovedi o tem, da bo tudi v kronometru boljši od svojih zgodovinskih predstav, so v izjavah potrdili v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe. »Danes je bil Enric neverjeten, lahko mu samo čestitam,« je to potrdil Roglič za slovenske medije. Sam je s svojo predstavo sicer zadovoljen. »Pred etapo sem lahko le upal na dobro vožnjo in na koncu se mi je ta izšla,« je dejal po četrtem mestu v etapi. »V prvem delu sem pritisnil nekoliko bolj na pedala, v drugem sem bil morda tudi zaradi izkušenj iz preteklosti o tem, kakšna je podlaga na cestah tu, nekoliko previdnejši. A dal sem vse od sebe in na koncu zmanjšal zaostanek.«

Ta za Masom zdaj znaša 1:37 minute. Pred karavano pa sta dve zahtevni gorski etapi, na katerih Roglič lahko še upa na preobrat. »V ekipi bomo naredili vse. Šli bomo dan za dnevom, jaz bom dal vse od sebe, potem bomo pa videli, kaj to pomeni,« je dodal.

V petek bo na sporedu zelo zahtevna etapa od Veleza do vrha Penas Blancasa. Po razgibanem srednjem delu trase na koncu sledi še 18,8 km dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 6,5 odstotka. Skupno bodo morali kolesarji premagati 4000 višinskih metrov.