OD TIRENSKEGA DO JADRANSKEGA MORJA

Roglič prestižno dirko končal blizu vrha, zmagal kolesar UAE

Primož Roglič je zadnjo etapo kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja končal v glavnini, zasedel je 44. mesto, skupno pa je dirko končal na petem mestu.
Primož Roglič je etapo končal v glavnini. FOTO: Jaime Reina Afp
 15. 3. 2026 | 04:30
 15. 3. 2026 | 17:59
V San Benedetto del Trontu se je končala kolesarska dirka od Tirenskega do Jadranskega morja. Pred zadnjo tekmo je bilo še nekaj nejasnosti, ravninska etapa pa večjih sprememb v skupnem seštevku ni napovedovala. Jasno je bilo, da bo skupni zmagovalec Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) in da bo etapo odločil sprint. Tega je dobil Jonathan Milan.

Prišlo pa je do spremembe na drugem mestu skupnega seštevka. Američan Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) je po zaslugi odbitka treh bonifikacijskih sekund za zmago na vmesnem cilju za dve sekundi prehitel domačega aduta Giulia Pellizzarija, ki je tako padel na tretje mesto. Njegov moštveni kolega pri ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe Primož Roglič je etapo končal v glavnini, zasedel je 44. mesto, skupno pa je dirko končal na petem mestu. Za zmagovalcem je zaostal minuto in 21 sekund, za tretjim mestom pa 39 sekund. V glavnini sta tokrat etapo končala tudi Jan Tratnik (115. mesto) in Domen Novak (125.), ki pa se tudi zaradi vloge pomočnikov v svojih ekipah nista imela lastnih apetitov v skupnem seštevku. Tako je Tratnik dirko končal na 97. (+58:21), Novak pa na 122. mestu (+10:09:37). Del Toro, ki je vpisal 25. zmago v karieri, je zmagal tudi v razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja, najboljši je bil tudi v razvrstitvi po točkah.

Odločal skupinski sprint

Zadnja, 142 kilometrov dolga etapa je imela nekaj vzponov v prvi polovici, v drugi pa je bila povsem ravninska. Napadov ni manjkalo, a trasa je bila premalo zahtevna, da bi bili uspešni. Tako je odločal skupinski sprint, v katerem je prvi favorit Jonathan Milan vendarle poskrbel, da domov ne bo odšel brez etapne zmage. Ta je bila v karieri njegova jubilejna 30. in šesta v sezoni. Drugo mesto je v sprintu zasedel Avstralec Sam Welsford, tretje pa Belgijec Laurenz Rex.

