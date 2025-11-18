Rok Turk do osmega naslova: kralj slovenskega relija, ki ga mladi še ne dohajajo

RELI

Rok Turk je potrdil že rekordni osmi naslov državnega prvaka v reliju.

Z dirko v Idriji se je iztekla letošnja sezona državnega prvenstva v reliju. Prvak je še osmič postal domačin Rok Turk, ki je na vrhu večne slovenske lestvice. Na sceni že več kot dve desetletji, s sovoznico Blanko Kacin se zdita nepremagljiva. Prvič je slovenski prvak postal že leta 2017, odtlej pa mu je naslov ušel le leta 2023, ko je bil zaradi številnih tehničnih težav od njega boljši Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot. Ta je sicer pred tednom dni slavil tudi na idrijskem reliju, na katerem je vnovič izkoristil Turkove težave (na večini hitrostnih preizkušenj je vozil brez ročne ...