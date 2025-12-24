Rokomet: Anžičevih 17 golov prišlo prepozno

Zadnje letošnje tekme so odigrali rokometni prvoligaši in v 17 kolih potrdili, da bo sezona 2025/26 zelo zanimiva, glavni kandidati za osvojitev naslova pa so Slovan, Trimo in Celje Pivovarna Laško. Pozornost se je usmerila k reprezentanci, ki bo 1. januarja v Zrečah začela priprave za evropsko prvenstvo. Selektor Uroš Zorman je povabil kar osem igralcev iz lige NLB. Slovan brani tako pokalni kot državni naslov, toda jesen je pokazala, da ju bo težje ubranil, kot ju je osvojil. Zorman ima na papirju najboljšo ekipo, a ta močno niha in še ni pokazala šampionske forme, brez presežka je končala tudi nastope v evropski ligi. Branko Tamše je ob vrnitvi v Slovenijo po osmih letih pokazal, da je mojster svojega poklica. Njegov Trimo bo novo leto pričakal na vrhu lestvice.

Klub se je nedavno tudi vrnil domov, v prenovljeno dvorano OŠ Trebnje, tam bo edino domačo tekmo v pripravah za EP odigrala tudi reprezentanca, ko se bo 6. januarja pomerila s Kuvajtom. Celje ima najbolj nadarjeno ekipo v ligi, manjka ji sicer nekaj izkušenj, toda igralci Klemna Luzarja so pokazali, da bo treba nanje resno računati v končnici. Ko je Zorman dal prvi seznam povabljenih na priprave za EP, ni bilo iz Celja, 26-kratnega prvaka, niti enega igralca, zaradi poškodb Mitje Janca in Jake Malusa pa je naknadno poklical Andraža Makuca, mlajšega brata Domna Makuca iz Barcelone. Sedemnajstletni Aljuš Anžič, morda največji talent v Evropi, ki je Trimu pred tednom nasul 17 golov, bo moral na svojo priložnost še počakati. Zorman celjskega bisera, sina predsednice kluba Alenke Potočnik Anžič, ni uvrstil niti na širši seznam igralcev s pravico nastopa. Če bi videl njegovo predstavo s Trimom, bi si morda premislil. Ne nazadnje sta tudi Luka Dončić in Anže Kopitar na največji sceni zasijala pred polnoletnostjo ...