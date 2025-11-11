Rokomet: Slovan prvič v Stožicah

Marca 2011 je bil v dvorani Stožice postavljen rokometni rekord, ko si je tekmo med Slovenijo in Poljsko ogledalo 12.500 ljudi. Med junaki presenetljive zmage je bil tudi Uroš Zorman, ki je prav v Stožicah leta 2017 uradno sklenil reprezentančno kariero. Nocoj (18.45) bo v hramu slovenskega športa vodil zgodovinsko tekmo Slovana v EHF evropski ligi proti Granollersu.

Če bi Zormanu pred dvema letoma, ko je bil še trener Trima, rekli, da bo Slovan z njim v glavni vlogi igral evropsko tekmo v Stožicah, bi verjetno dobili tipični odziv, češ da je čas za obisk kakšnega terapevta. A ljubljanski klub je od takrat naredil ogromne korake k stari slavi, lani prepričal Zormana, da se vrne na Kodeljevo, in takoj osvojil dvojno krono, prvenstvo in pokal.

To poletje je z močnim proračunom še okrepil ekipo, v slovenskem prvenstvu je neporažen, visoke ambicije pa ima tudi v Evropi. V prvem kolu je v Tivoliju premagal romunsko ekipo Baia Mare, v drugem pa klonil na Danskem pri Aarhusu. Zdaj je pred njim tekma s tradicionalnim španskim prvoligašem iz Granollersa, kjer si je Zormanova reprezentanca lani priigrala nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Resnici na ljubo, Zorman ne bo prvič vodil tekme evropske lige v Stožicah, Trimo je v sezoni 2020/21 tudi enkrat igral v največji dvorani v državi, proti Gudmeju, vendar takrat zaradi pandemije koronavirusa ni bilo gledalcev. Tudi tokrat jih ne bo prav veliko ...

24 golov je na dveh tekmah dosegel Leon Ljevar.

»Upam, da jih bo vseeno več kot proti Romunom v Tivoliju. Želel bi si, da bi tudi Ljubljana začutila rokometni utrip in verjamem, da je prva zmaga koga prepričala, da smo vredni podpore,« je someščanom na dušo popihal Zorman, ki velja za trenerja španske šole, igral je za Ademar Leon in Ciudad Real ter bil vajenec Talanta Dušebajeva v Kielcah. Pojavljajo se govorice, da bi ga utegnil zamenjati pri poljskem velikanu. »Govorice so govorice. Tukaj na Slovanu sem zadovoljen in imam pogodbo, zato tega ne bi komentiral,« se ni pustil zmesti rekorder po številu nastopov za reprezentanco, ki ne more računati na poškodovana Tima Cokana in Gašperja Hrastnika. Zanese pa se lahko na novopečenega hrvaškega reprezentanta Leona Ljevarja, ki je s 24 goli na dveh tekmah najboljši strelec v EL.

Dobra popotnica

Rdeči so si konec tedna priigrali lepo popotnico, v Slovenj Gradcu, kjer se je zalomilo že marsikateremu favoritu, so vpisali suvereno zmago z 42:33, po desetkrat sta zadela krilna igralca Staš Jovičić in Gal Marguč. »Že v Ribnici smo nakazali vzpon forme in ga potrdili po reprezentančnem premoru, ko smo verjetno odigrali najboljšo tekmo sezone,« se kamenčki počasi v mozaik zlagajo za Zormana, ki se zaveda pomembnosti nocojšnje tekme, pa tudi kakovosti nasprotnika: »Granollers je ekipa, kakršne nam najmanj ležijo. Tipični španski rokomet z globoko in agresivno obrambo. Zdi se, kot da ima na igrišču deset igralcev in ne šest. Povsod so. A če bomo pravi, bi zmaga morala ostati doma.«