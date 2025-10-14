Rokometaši Slovana bodo nocoj gostili Romune: »Obarvajmo Tivoli v rdeče«

Po dolgih 15 letih, odkar je izpadel v polfinalu tedanjega pokala challenge proti Sportingu, je pred rokometnim Slovanom pomemben evropski izziv, tokrat v drugem najmočnejšem tekmovanju, EHF evropski ligi. Slovenski prvaki pod vodstvom Uroša Zormana bodo nocoj (20.45) v dvorani Tivoli gostili romunsko ekipo Baia Mare. »Obarvajmo Tivoli v rdeče,« je malce prirejeni slogan, s katerim Kodeljevčani navijače vabijo pod Šišenski hrib.

Slovan je paradni slovenski predstavnik v evropskih pokalih. Še dodatno okrepljena ekipa ima visoke ambicije, prvi cilj je napredovanje iz skupine C, kjer sta še španski Granollers in danski Aarhus. Želja rdečih pa sega vse do zaključnega turnirja v tekmovanju, v katerem so favoriti Kiel, Flensburg in Montpellier.

Slovan je dobro startal v državno prvenstvo, po sedmih tekmah še nima poraza, toda igra še ni takšna, kakršno zahteva Zorman, ki se zaveda, kako pomembno bi bilo zmagovito začeti evropsko zgodbo. Baia Mare ne bi smel biti previsoka ovira, v kvalifikacijah je bil za gol boljši od islandskega Stjarnana.

32 ekip začenja skupinski del EHF evropske lige.

Staš Skube je poleg Zormana edini, ki je že izkusil evropsko slavo, za polovico rokometašev bo to prvi tovrstni izziv. Izkušeni Trebanjec se zaveda, da bo on tisti, ki bo moral poskrbeti, da bo šel Slovan ne samo na glavo, ampak predvsem z glavo. »Začenjamo novo zgodbo v evropskem pokalu, ki je zelo močno tekmovanje. Slabih ekip ni, tudi Romuni so telesno zelo močni. Morda niso tako hitri kot sodobne ekipe. Morali bomo ohraniti mirne glave, naše minute bodo prišle, imeli pa bomo tudi slabe kot na vsaki tekmi. Takrat ne smemo 'zbezljati', kar bom moral preprečiti v prvi vrsti jaz,« od odgovornosti ne beži Skube.

Verjame, da lahko Ljubljančani pustijo pečat v evropski ligi: »Če želimo kaj resnega narediti, moramo dobivati domače tekme. Baia Mare je neznanka, nima rokometašev, ki bi jih poznala širša javnost. Tudi video analiza ne razkrije, kako kakovostni so Romuni. Vsekakor verjamem, da se bomo skupaj z navijači veselili prve zmage.«