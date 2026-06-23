  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SP V NOGOMETU

Ronaldo kot prvi zadel na šestih SP, Portugalska do gladke zmage

V skupini L pa se v Bostonu merita Anglija in Gana, ob 1.00 pa v Torontu še Panama in Hrvaška.
FOTO: Charlotte Wilson Getty Images Via Afp
FOTO: Charlotte Wilson Getty Images Via Afp
STA, M. U.
 23. 6. 2026 | 22:03
 23. 6. 2026 | 22:15
1:06
A+A-

Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi vpisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sodijo med favorite mundiala, so v Houstonu v skupini K z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan s 5:0 (3:0). Portugalci so na uvodni tekmi kar malce presenetljivo igrali 1:1 z DR Kongom, kljub temu pa so bili danes veliki favoriti proti debitantom iz Uzbekistana, ki so prvo tekmo proti Kolumbiji izgubili z 1:3.

Christiano Ronaldo je tako postal prvi nogometaš, ki je zadel na šestih SP. Igral je na svoji 24. tekmi na mundialih, več nastopov od njega imata le Argentinec Lionel Messi (28) in nekdanji nemški reprezentant Lothar Matthäus (25).

V skupini L pa se bosta danes ob 22.00 v Bostonu pomerili Anglija in Gana, ob 1.00 pa v Torontu še Panama in Hrvaška.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

PortugalskaCristiano Ronaldoportugalska nogometna reprezentancanogometsvetovno prvenstvo
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

V slabi koži

Slabo za 35 let ...
Aljana Fridauer Primožič23. 6. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Žrtev brez glasu

Gre za vprašanje, ali imajo mladoletne žrtve spolnega nasilja dejansko učinkovito pravno varstvo.
Gordana Stojiljković23. 6. 2026 | 22:25
22:03
Šport  |  Tekme
SP V NOGOMETU

Ronaldo kot prvi zadel na šestih SP, Portugalska do gladke zmage

V skupini L pa se v Bostonu merita Anglija in Gana, ob 1.00 pa v Torontu še Panama in Hrvaška.
23. 6. 2026 | 22:03
21:36
Lifestyle  |  Stil
DATUM

GTA VI prihaja – čisto zares! Toliko milijonov prodanih izvodov si obetajo na prvi dan prodaje (FOTO)

Končno je znano, kdaj bo izšla ena najtežje pričakovanih videoiger zadnjih let; prednaročila za Grand Theft Auto VI začno sprejemati 25. junija, igra izide 19. novembra.
Staš Ivanc23. 6. 2026 | 21:36
21:26
Bralci
BRALKA POROČEVALKA

Bralka Nina jih je opazila: »Že vsaj 3-krat so nebo preleteli helikopterji in letala Slovenske vojske. Kaj se dogaja?«

Sprašuje se, ali so preleti povezani s praznovanjem dneva državnosti ali je razlog kak drug?
23. 6. 2026 | 21:26
21:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKLIC ISKANJA

Pogrešali 75-letnico iz Kranja, to so zadnje informacije policije

V iskalni akciji za izsleditev pogrešane osebe je sodelovalo osem policistov PP Kranj in vodnica službenega psa Enote vodnikov službenih psov PU Kranj ter 41 gasilcev, skupaj tako 50 oseb.
23. 6. 2026 | 21:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki