Ronaldo kot prvi zadel na šestih SP, Portugalska do gladke zmage

Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi vpisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sodijo med favorite mundiala, so v Houstonu v skupini K z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan s 5:0 (3:0). Portugalci so na uvodni tekmi kar malce presenetljivo igrali 1:1 z DR Kongom, kljub temu pa so bili danes veliki favoriti proti debitantom iz Uzbekistana, ki so prvo tekmo proti Kolumbiji izgubili z 1:3.

Christiano Ronaldo je tako postal prvi nogometaš, ki je zadel na šestih SP. Igral je na svoji 24. tekmi na mundialih, več nastopov od njega imata le Argentinec Lionel Messi (28) in nekdanji nemški reprezentant Lothar Matthäus (25).

V skupini L pa se bosta danes ob 22.00 v Bostonu pomerili Anglija in Gana, ob 1.00 pa v Torontu še Panama in Hrvaška.