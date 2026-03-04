S Šeškom je postal rekorder

Pot na hladni St. James's Park z vedno vročim nogometnim vzdušjem za Benjamina Šeška in soigralce prihaja v idealnem obdobju. Newcastle ob boju na treh frontah diha na škrge in se spotika na vsakem koraku, slovenski zvezdnik v napadu rdečih vragov pa iz tekme v tekmo igra bolje. In zadeva kot po tekočem traku. Vrnitev na sever bo nekaj posebnega tudi za v Newcastlu rojenega Michaela Carricka, ki Šešku vedno bolj zaupa, a kljub temu namiguje na spremembe v začetni enajsterici.

Sezoni dveh Unitedov, črno-belega iz Newcastla in rdeče-belega iz Manchestra, bi težko bili bolj različni. Srake so začele dobro, Nick Woltemade je za nekaj tednov omilil bolečino po Šeškovi poletni košarici, medtem se je slovenski napadalec jeseni mučil v Manchestru in v gledališču sanj igral kot v nočni mori. Zgodba slovenskega napadalca je dobila lepše nadaljevanje, nad igralce in štab Newcastla se je zgrnila megla zahtevnega igranja na treh frontah, ki je porušila ravnotežje v moštvu. Newcastle je ranjen, a še ni na kolenih. Rdeče vrage ob reki Tyne gostijo po treh zaporednih porazih, pospremljenih s koncertom žvižgov in napovedjo glavnega zvezdnika Anthonyja Gordona, da bo poleti iskal prestop v (še) bolj ugledno nogometno sredino. Medtem so na Old Traffordu pomlad dočakali odlično razpoloženi, tudi zdravstveno stanje v moštvu se je izboljšalo.

Kralj Haaland

»Harry Maguire in Luke Shaw sta imela nekaj težav z boleznijo, upam, da se bosta počutila bolje. Patrick Dorgu še okreva, ostali pa so zdravi in nared. Vesel sem, da imam veliko možnosti v napadu, zato ni izključeno, da bom znova naredil kakšno spremembo. Ko si tekme sledijo na tri dni, je pomembno, da ohranimo svežino,« je Carrick opozoril na dolgo klop in namignil, da tudi mesto Šeška v začetni enajsterici ni povsem varno. Nekdanji kapetan se je v vlogi glavnega trenerja vpisal v zgodovino premier league, na prvih devetih tekmah med angleško elito (vključno z dvema v vlogi glavnega trenerja Uniteda leta 2021) je osvojil rekordnih 23 točk. Za to ima veliko zaslug Šeško, s šestimi goli v tem koledarskem letu in skupno osmimi na klubski lestvici strelcev že diha za ovratnik Bryanu Mbuemu in uživa v tednih, ki bi lahko ključno zaznamovali njegovo prihodnost. Deset golov v prvi sezoni na Otoku ni več nedosegljivih, to bi že bila številka, s katero bi se povzpel med najbolj cenjene napadalce. In pripravil teren, da v naslednjih letih pogleda proti vrhu, kjer z 22 goli kraljuje Erling Haaland.