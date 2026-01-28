S spominom na Maradono Napoli po novi vzpon, danes pred njim pomembna tekma

Ljubitelji vrhunskega evropskega nogometa so vajeni, da se tekme rednega kroga v ligi prvakov razvrstijo skozi torkov in sredin večer ter ob tem pospremijo, kolikor je le mogoče dogajanja z različnih prizorišč. Tokrat pa bo drugače in tudi težje izvedljivo za tiste, ki radi pogledajo več tekem. Na vrsti je namreč zadnji krog ligaškega dela tekmovanja, zaradi kar najmanjše možne preračunljivosti med klubi pa bodo tokrat prav vsi dvoboji v današnjem večeru s hkratnim začetkom ob 21. uri.

Na italijanskem jugu je vedno vroče ozračje, pa naj si gre za katerikoli letni čas, ko se seveda beseda zasuče okrog nogometne žoge. Nostalgiki se bodo kajpak vedno znova vračali za štiri desetletja v preteklost, ko je v Neaplju vladal nepozabni argentinski nogometni kralj Diego Maradona, takrat so pod njegovim vodstvom na igrišču akterji v sinje modrih dresih ustavili vladavino bogatejših klubov z italijanskega severa. Dnevi ponosa in slave so minili, Napoli je dolgo čakal na novo veliko zgodbo.

Zadnja leta so mu prinesla številne zmage, v sezonah 2022/23 in 2024/25 šampionska naslova in tudi ob začetku te jeseni je Neapeljčanom dobro kazalo. Vendar voz se je ustavil, nazadnje so bili potolčeni v Torinu pri Juventusu (0:3), zdaj v domačem prvenstvu na 4. mestu za vodilnim Interjem zaostajajo za devet točk (43:52). Za povrh se jim seznam obolelih in poškodovanih iz dneva v dan daljša, zdaj je jasno, da brazilskega zvezdnika Davida Neresa pri moštvu trenerja Antonia Conteja ne bo do aprila. Pred italijanskimi prvaki pa je nocoj že hud boj za kar najboljše izhodišče v nadaljevanju sezone lige prvakov. Danes se bodo doma pomerili s Chelseajem, londonski klub je v domači ligi kot petouvrščeni po točkah (37:50) daleč od vodilnega mestnega tekmeca Arsenala.

V razvrstitvi lige prvakov je pred tem zadnjim krogom Napoli komaj 25. in si tako sploh še ni priigral izločilnega dela tekmovanja. Chelsea je krepko višje na 8. mestu, zadnjem, ki neposredno vodi v osmino finala. Sicer na lestvici najbolje kaže Arsenalu (v sedmih tekmah je osvojil vseh 21 točk), Bayernu, Realu, Liverpoolu, Tottenhamu, PSG, Newcastlu in ter omenjenem Chelseaju. Obe teh bo še 16 moštev igralo v izločilnem delu, brez možnosti za uvrstitev med 24 ekip od skupno 36 pa so le Frankfurt, Slavia, Villareal in Kairat.

Pred tekmo PSG – Newcastle je zanimiv pogled na dosedanje predstave Parižanov z angleškimi klubi: slednji so zmagali 15-krat, PSG pa ima 16 zmag.

Pari zadnjega kola v ligaškem delu lige prvakov: PSV – Bayern, Napoli – Chelsea, Benfica – Real M., Dortmund – Inter, Liverpool – Qarabag, Barcelona – Kobenhavn, ManCity – Galatasaray, Leverkusen – Villareal, Arsenal – Kairat, St. Gilloise – Atalanta, Brugge – Marseille, Frankfurt – Tottenham, Monaco – Juventus, Atletico M. – Bodo/Glimt, Athletic B. – Sporting, Ajax – Olympiakos, PSG – Newcastle, Pafos – Slavia.