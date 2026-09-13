Sabalenka preklinjala snemalca sredi prenosa: poglejte besno reakcijo Belorusinje v finalu OP ZDA

Jelena Ribakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih s 6:4, 5:7 in 6:2 premagala prvo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je lovila tretji zaporedni naslov. Sedemindvajsetletnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma.

Ribakina je pred očmi številnih zvezdnikov, med njimi so bili igralec Brad Pitt, pevka Pink in Paris Hilton, slavila zmago na zadnjem turnirju za veliki slam v sezoni. Že pred razpletom finala je bilo znano, da bo v ponedeljek nova številka 1 ženskega tenisa. Poraz bi zagotovo zmanjšal sijaj tega dosežka, a Kazahstanka je na igriščih Flushing Meadowsa postala nova kraljica New Yorka. »Iskreno povedano, sem v zadnjih desetih letih prihajala sem, a nikoli nisem bila uspešna - niti približno tako - in to je preprosto neverjetno," je po veliki zmagi dejala v Moskvi rojena Ribakina, ki od leta 2018 zastopa Kazahstan. "V New York se zaljubljam vse bolj. Nanj so po novem vezani čudoviti spomini,« je dodala. Sabalenka pa je storila preveč neizsiljenih napak in ostala brez možnosti, da bi postala šele tretja igralka v zgodovini profesionalnega tenisa s tremi zaporednimi naslovi na OP ZDA.

Doslej je ta dosežek uspel le Američankama Sereni Williams (2012-2014) in Chris Evert (1975-1978). Tudi podpora s tribun, ki sta ji jo nudila nizozemska zvezdnica hitrostnega drsanja Jutta Leerdam in ameriški vplivnež Jake Paul, ni pomagala. Namesto tega je beloruska zvezdnica po porazu obsedela na svojem stolu in v besu razbila lopar na koščke, medtem ko je Ribakina, znana tudi po svoji mirni in zadržani drži, slavila svoj tretji naslov za grand slam, drugega v sezoni. Na začetku teniške sezone je zmagala že v finalu OP Avstralije. Ribakina na svoji strani mreže deluje zadržano v primerjavi s spontano Sabalenko, ki je bila na začetku dvoboja očitno živčna in je edini odvzem servisa v prvem nizu prepustila z dvojno napako. Vendar pa je prva nosilka pri izidu 5:4 v drugem nizu, ko je servirala, izvedla enega najboljših udarcev na turnirju - bekend po liniji -, s katerim si je priigrala dve žogici za niz. Ribakina se je rešila iz tega položaja, a je nato v najbolj neprimernem trenutku storila veliko napako in Sabalenki ponudila tretjo priložnost; ta je kaznovala drugi servis in izenačila izid v nizih. Pobuda bi morala biti na strani Sabalenke, a se je namesto tega morala na začetku tretjega niza ubraniti pred brejkom, nato pa je Ribakina gladko, brez izgubljene točke dobila svojo igro na servis. Po izjemnem zmagovitem vračanju servisa, napaki Sabalenke in jeznem metu loparja je Ribakina tekmici odvzela servis; ko je mimo nje švignil volej, je sledil nov krik obupa Belorusinje, ki je naznanjal še drugi, odločilni odvzem servisa za vodstvo Kazahstanke s 5:2. Serviranje za naslov ni minilo brez težav, saj je storila dve dvojni napaki - vključno z eno ob zaključni žogici za naslov -, a je z asom potrdila zmago in si zagotovila ček v višini 5,5 milijona dolarjev, kar je rekordna denarna nagrada na turnirjih za grand slam.

Osemindvajsetletna Sabalenka je po porazu s solzami v očeh dejala: »Zadnja stvar, ki si jo zdaj želim, je govor, a bom poskusila po svojih najboljših močeh. Seveda sem razočarana, a želim čestitati Jeleni za neverjetno leto in izjemen dosežek. Uživaj v tem.« Glede zlomljenega loparja po koncu dvoboja pa je iskreno dodala: »Res je težko nadzorovati čustva, ko izgubiš v finalu grand slama in ko si si prizadeval za tretjo zaporedno zmago. Zato sem si preprosto dala duška. Če bi vse skupaj zadržala v sebi - bodisi zdaj bodisi kje drugje na igrišču -, ne bi mogla izustiti niti besede ali pa se ne bi vedla prav prijazno.«