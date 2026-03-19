Šah: So prvič, Lee pa tretjič zapored

Poraz Nakamure v dvoboju pred kandidatskim turnirjem.
Matej Šebenik
 19. 3. 2026 | 06:10
2:42
A+A-

V velikem finalu prestižnega Ameriškega pokala v Saint Louisu je Wesley So z rezultatom 1,5 proti 0,5 ugnal Levona Aronjana in v slogu sklenil svoje vrhunske predstave. Z njimi je več kot zasluženo osvojil svojo prvo šampionsko zapestnico in 90 tisoč ameriških dolarjev nagrade, tekmecu pa se je oddolžil za finalni poraz pred dvema letoma. Po porazu v prvem dvoboju turnirja proti Awonderju Liangu je Aronjan opravil ogromno delo, s tem ko mu je uspel povratek in preboj vse do finala, v njem pa mu je nato vendarle nekoliko zmanjkalo moči.

V ženski konkurenci je bil finalni razplet precej bolj nepredvidljiv, saj je Carissi Yip v drugem mini-dvoboju proti Alice Lee uspel preobrat in je z zmago v tako imenovani zlati partiji v hitropoteznem tempu uspela izsiliti še tretji, odločilni dvoboj. V slednjem se je za odločilno izkazala prva partija, v kateri je Lee s črnimi figurami postopoma prevzela pobudo in po zaslugi taktičnega udara v 30. potezi prišla do pomembne zmage.

Šah diagram FOTO: Šah Diagram
Šah diagram FOTO: Šah Diagram

Črni na potezi.

Yip – Lee, Saint Louis 2026 Kako je črna dosegla odločilno materialno prednost?

REŠITEV: 1…Txd4! 2.Lxd4 Txb4 3.Dc3 Txd4 z zanesljivo zmago črne v nadaljevanju.

16-letna Lee je že tretjič zapored postala najboljša igralka na Ameriškem pokalu, pred tem pa je bila še dvakrat neuspešna v finalu, tako da ji je prav v vseh dosedanjih izvedba tega tekmovanja, ki poteka od leta 2022, uspel preboj v finale. Skupaj s šest let starejšo tekmico in reprezentančno kolegico Carisso Yip predstavlja prihodnost ameriškega ženskega šaha, saj je slednja trikrat zapored slavila na ženskem državnem prvenstvu v standardnem šahu in je tudi najvišje rangirana ameriška igralka na svetovni lestvici. Hkrati je le še korak oddaljena od naslova velemojstra, saj ji do ratinškega mejnika 2500 manjka slabih 20 točk, ima pa tudi dve od treh potrebnih norm.

V ameriški prestolnici šaha je minuli konec tedna potekal še pripravljalni dvoboj, v katerem se je Hikaru Nakamura pomeril proti mlademu rojaku Liangu. Nakamura je dvoboj proti 22-letnemu tekmecu, ki je v zadnjem času v precejšnjem vzponu, izkoristil za uigravanje pred kandidatskim turnirjem na Cipru, ki se začenja konec prihodnjega tedna. Obe partiji s standardnim časom za razmišljanje sta se končali z delitvijo točke, medtem ko je bil v hitrejših partijah Liang presenetljivo boljši od svojega renomiranega nasprotnika in je na koncu slavil z rezultatom 6 proti 4.

