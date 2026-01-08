  • Delo d.o.o.
Šahovski zvezdnik Carslen z roko odrinil kamero snemalca (VIDEO)

Kazahstanka Asaubajeva zadnja udeleženka turnirja kandidatk.
Magnus Carlsen FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Magnus Carlsen FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Matej Šebenik
 8. 1. 2026 | 06:12
3:13
A+A-

Tekmovalni koledar Svetovne šahovske zveze (FIDE) že nekaj let med božično-novoletnimi prazniki zaokrožuje svetovno prvenstvo v hitrih disciplinah. Tokrat je bil spektakel v Dohi, udeležila se ga je večina najboljših igralk in igralcev na svetu. Spet ga je zaznamoval najboljši igralec na svetu Magnus Carlsen, ki je še petič osvojil dvojno lovoriko.

Do svoje šeste lovorike v pospešenem tempu je Norvežan prišel na videz suvereno, saj je štiri najbližje zasledovalce pustil za seboj za celo točko. A na polovici turnirja še ni kazalo na to, saj je v 7. krogu s črnimi figurami zavrnil ponavljanje potez proti Rusu Vladislavu Artemijevu, ki je njegovo neobjektivno igro hitro kaznoval z nizom taktičnih udarov. Spodrsljaj je Carlsen začinil še z vse prej kot športno gesto, saj je z roko odrinil kamero snemalca, ki je spremljal njegov odhod iz dvorane.

V nadaljevanju je bil njegov odziv spet šampionski, dobil je pet partij zapored in si s hitrim remijem v zadnjem krogu že zagotovil prvo mesto. Artemijev je pokazal premalo želje, da bi veliko zmago nadgradil z naskokom na sam vrh. Z osredotočenostjo na čvrsto igro je do konca remiziral vse partije in končal kot drugi. Tretji je bil Indijec Ardžun Erigajsi z boljšimi dodatnimi kriteriji od dveh Američanov z enakim številom točk, Hansa Niemanna in Lenierja Domingueza. Še bolj neverjeten se je zdel Carlsenov podvig v najhitrejši disciplini, v kateri je sprva deloval nemirno in nekoordinirano, kar je botrovalo dvema porazoma. Bila sta neposredna posledica »letečih« figur, ki so mu ob hitrem premikanju padle iz rok oziroma z njihovih položajev na šahovnici. Po enem od takšnih porazov se je pet krogov pred koncem znašel v skoraj brezupnem položaju, saj je bil šele na 23. mestu. Nov izjemni niz, s katerim je do konca zbral štiri točke in pol, mu je vseeno zagotovila uvrstitev v izločilne dvoboje. V polfinalu je bil s 3:1 boljši od Američana Fabiana Caruane, v finalu pa je proti Uzbekistancu Nodirbeku Abdusatorovu z zmago v zadnji partiji potrdil svoj deveti hitropotezni naslov.

Muzičukova izgubila v finalu

Nepredvidljivi in izenačeni obračuni v ženski konkurenci so poskrbeli za dve junakinji. V pospešenem tempu je slavila Rusinja Aleksandra Gorjačkina, ki je bila ob enakem številu točk v dodatnem dvoboju boljša od Kitajke Zhu Jiner, v finalu hitropoteznega dela pa je Bibisara Asaubajeva tesno z 2,5:1,5 ugnala Ukrajinko Ano Muzičuk. Kazahstanka je pri 21 letih osvojila že svoj tretji naslov svetovne prvakinje v hitropoteznem šahu in si priigrala še zadnjo vstopnico za letošnji kandidatski turnir. 

Beli na potezi

Carlsen – Pranav, Doha 2025 Kako je beli odločil partijo v neubranljivem matnem napadu?

REŠITEV:

1.Sf7+ Kg8 2.Dd8+ Kxf7 3.Dd7+ Kg6 (K enakemu razpletu bi pripeljalo 3…Kf8 4.Df5+ Ke7 5.Td7+ Ke8 6.Df7# ali pa 4…Ke8 5.De6+ Kf8 6.Td8#) 4.Td6+ Kh5 5.Dg4#

Diagram (7. 1. 2026)
Diagram (7. 1. 2026)

