Saj ni res pa je: Košarkarski rezultat za Guinnessa znaša 139:0

Gotovo je, da ga ni košarkarskega zanesenjaka ali sploh poznavalca tega zanimivega in atraktivnega športa, ki bi bil priča izida za Guinnessov rekord. Res je sicer, da je šlo za tekmo deklic – mlajših kadetinj, in tudi rekord najbrž ne bo priznan, saj ni bilo agentov iz sedeža Guinnessovega rekorda, čeprav je cela tekma posneta, a kljub temu je dogajanje na tekmi več kot zanimivo. Zgodilo se je v mestu Gradiška, tik ob meji s Hrvaško, v Republiki Srbski, ki je (mejni prehod, čez reko Savo) znano tudi mnogim Slovenkam in Slovencem, ki se peljejo v Banjaluko, Jajce in proti Sarajevu... Tam je bila namreč v Športni dvorani Arena, včeraj (4. 4. ob 11. uri), odigrana tekma finalnega turnirja mlajših kadetinj Košarkarske zveze Republike Srbske, med domačim ŽKK Kozara iz Gradiške in KK Real iz Banjaluke.

Mlade košarkarice Kozare iz Gradiške so dosegle rezultat za Guinnessovo knjigo rekordov, potem ko so premagale Real iz Banja Luke s 139:0. Domača igralka Mitra Mandić je bila najučinkovitejša s 37 točkami, Valentina Šarić pa je dosegla 30 točk. Rezultat v četrtfinalih je bil 34:0, 48:0, 28:0, 29:0, zmagovalke pa so pričakovano bile boljše v vseh pomembnih statističnih parametrih, saj so imele 46 skokov in celo 56 ukradenih žog. Dekleta iz Reala so imela 19 skokov, a noben od njihovih poskusov za doseganje točk ni obrodil sadov, zato so, kot je bilo pričakovati, vse končale z negativnim indeksom uporabnosti. Šestkrat so poskušale z metom za dve točki, štirikrat so metale trojke in štirikrat neuspešno proste mete.