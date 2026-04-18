Šampanjec se hladi v Fazaneriji: Celjani blizu krone, Maribor in Olimpija pa lovita Evropo

Šampionske drame v 1. SNL ni več, evropska je dobila novo poglavje in tudi razširila seznam kandidatov za uvrstitev v kvalifikacije za konferenčno ligo. Celjani v 31. krogu 1. SNL lahko jutri v Murski Soboti ob idealnem razpletu že potrdijo svoj tretji naslov državnega prvaka, toda oči nogometnih privržencev so že uprte v bitko za evropsko poletje. Za nohte gre največjima, Mariboru in Olimpiji, štrene jima meša Bravo, ki bo jutri gostoval v Kidričevem. Maribor bo drevi gostil Primorje, Prosta Olimpija bo imela na voljo teden dni priprav za evropski finiš sezone.

Pred dvema letoma so Celjani naslov potrdili v 33. krogu, zdaj ga lahko že dva prej. FOTO: Blaž Samec

Kako Celjani do naslova že v nedeljo? 1. v Fazaneriji zmagajo 2. osvojijo točko in Koprčani ne premagajo Radomelj 3. oboji izgubijo V primeru enakega števila točk odloča boljši izkupiček v medsebojnih tekmah. Trenutno so boljši Celjani 3:3, 1:1, 1:0. Četrta tekma bo v 35. krogu. Oboji so še enkrat prosti.

Domžale: Kalcer Radomlje – Koper (sodnik David Šmajc): Radomljani so v tej sezoni z zmago in dvema neodločenima izidoma še nerešljiva uganka za Koprčane. In še bi lahko bili, če … V sredo jih čaka zgodovinska tekma, polfinalna pokalnega tekmovanja proti ambicioznemu drugoligašu Brinju. Lepše priložnosti za preboj v finale in nato za osvojitev pokalne lovorike ter glavne nagrade, uvrstitve v kvalifikacije za evropsko ligo, najbrž še lep čas ne bodo imeli več. Vse drugo kot zmaga Koprčanov bi bila senzacija.

Slavko Vinčić bo imel po münchenski bitki v Fazaneriji »lažji trening«. FOTO: Michaela Stache Reuters

Maribor: Maribor – Primorje (Mateo Tozan): Ljudski vrt je že videl senzacije, toda tudi morebitna zmaga Ajdovcev bi sodila v rubriko »saj ni res, pa je«. Vijolični imajo kar veliko težav s seboj in so sebi največji tekmeci, toda spodrsljaj bi res bil že preveč tudi za najbolj črnoglede navijače. A je res, da nikoli ne more biti tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše. Pri Mariborčanih v stanju, v kakršnem so, in tudi takrat, ko jim gre, je vse mogoče. Realnost pa je, da se bodo vijolični naposled strelsko »razstrelili« in lažje zadihali. Vprašanje je le, kdo od dolžnikov, kar so skoraj vsi, ki pogledajo proti tekmečevimi vratom, si bo olajšal strelsko ali igralno dušo. Trener Mariborčanov Feđa Dudić je prepričan, da bi morali biti višje na lestvici. Morda, ampak medsebojne tekme proti tekmecem z vrha tega ne kažejo. Ajdovci so svojo priložnost za zmanjšanje zaostanka za Sobočani zamudili v Ljubljani.

Brinje v lov za Nafto v Krškem Vodilna v 2. SNL Nafta je že sinoči gostovala v Sežani, prvi zasledovalec Brinje pa bo v 24. krogu gostoval v Krškem. Pari so: Tabor – Nafta, Krka – Rudar, Ilirija – Kety Emmi&Impol Bistrica vsi včeraj, Jesenice – Berltinci Klima Tratnjek, Gorica – Triglav, Jadran – Bilje, Krško Posavje – Brinje Grosuplje vsi danes ob 17. uri, Dravinja – Slovan jutri ob 17. uri. Vrstni red: Nafta 59, Brinje 56, Triglav 48, Tabor 47, Beltinci 45, Bistrica 36, Rudar 28, Bilje 27, Slovan 25, Jadran 24, Krško Posavje in Krka po 22, Dravinja 20, Ilirija 18, Jesenice 15, Gorica 12.

Murska Sobota: Mura – Celje (Slavko Vinčić): Prvi zvezdnik v Fazaneriji bo eden od glavnih akterjev Realovega münchenskega »karambola«, sodnik Vinčić. Kaj to pomeni za Sobočane? Ne prav veliko ali skoraj nič. Vse niti imajo v rokah celjski šampioni, oni bodo odločali o tem, kako blizu točke, kaj šele treh, bodo gostitelji. Ti v Kidričevem prve priložnosti za še večji odmik od Ajdovcev niso izkoristili.

Kidričevo: Aluminij – Bravo (Damjan Novarlič): Kot v Domžalah, Bravo pogleduje proti četrtkovi pokalni tekmi, zato igra z zavoro ali z nekaj več igralci, ki sicer pogrešajo več minut na igrišču, Kidričane postavlja v vlogo velikih favoritov.