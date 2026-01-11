  • Delo d.o.o.
NBA

Schröder suspendiran, grozil je Luki Dončiću

Nemec gambijskih korenin je zvezdniku Los Angelesa zagrozil, da ga bo pretepel.
Dennis Schröder. FOTO: Kelley L Cox Imagn Images Via Reuters Connect
Dennis Schröder. FOTO: Kelley L Cox Imagn Images Via Reuters Connect
STA, S. U.
 11. 1. 2026 | 07:35
 11. 1. 2026 | 07:48
1:51
A+A-

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je suspendiralo igralca ekipe Sacramento Kings Dennisa Schröderja zaradi grožnje, ki jo je ta usmeril proti zvezdniku Los Angeles Lakers. Gre za Slovenca Luko Dončića. Schröder ne bo smel igrati tri tekme zaradi incidenta po kalifornijskem derbiju jezernikov in kraljev 28. decembra. Incident se je zgodil v dvorani Crypto.com v Los Angelesu približno 40 minut po tem, ko so Lakers premagali Kings s 125:101. Nemec gambijskih korenin je zvezdniku Los Angelesa zagrozil, da ga bo pretepel, poroča ESPN.

Med tekmo sta imela Schröder in Dončić več "sočnih" besednih izmenjav, po tekmi pa ga je Schröder našel v hodniku dvorane in sprožil prepir. Dončiću naj bi menda zabrusil, da ga na igrišču ne more zasmehovati in se pretvarjati, da je zunaj igrišča vse v redu. Liga NBA je sklenila, da je član Sacramenta skušal udariti Dončića. Center Lakers Deandre Ayton je skušal Schröderja odvleči stran, ko je že posredovala varnostna služba.

Schröderja so na koncu pospremili do ekipnega avtobusa, medtem ko so trener gostujoče ekipe Kings Doug Christie in več soigralcev iskali odgovore o nepričakovani drami. Dončić in njegov oče Saša sta se na koncu sprehodila do bližnjega avtomobila in zapustila kraj dogajanja, medtem ko so se Schröder in njegovi soigralci iz Sacramenta pripravljali na odhod z ekipnim avtobusom.

Lakers in Kings se bodo v ponedeljek zvečer, v torek zjutraj po srednjeevropskem času, znova srečali v Sacramentu. Schröder na tekmi zaradi suspenza ne bo igral.

Luka Dončić NBA Dennis Schroeder grožnje
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
