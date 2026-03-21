Še ena velika zmaga Pogačarja! Poglejte, kako sta se s Pidcockom udarila v zadnjih metrih (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagal na prvem spomeniku sezone Milano-Sanremo. V šestem poskusu je tako 27-letnik kljub padcu dobrih 30 km pred ciljem le osvojil prvo od dveh največjih enodnevnih dirk, ki mu v karieri še manjkata.

Pogačar je do zmage po 298 km med Pavio in Sanremom prišel po sprintu proti Britancu Tomu Pidcocku (Pinarello Q36,5), ki je edini lahko sledil ritmu odrgnjenega slovenskega asa na zadnjem klancu na Poggio (3,7 km/3,7 %). Na njem sta se oba po Pogačarjevem napadu tri kilometre pred ciljem odpeljala Nizozemcu Mathieuju van der Poelu (Alpecin-Premier Tech). Slednji po dveh zmagah v letih 2023 in 2025 tokrat ni imel moči, da bi obema sledil. V sprintu med Picockom in Pogačarjem pa je nato za nekaj centimetrov zmagal Pogačar. Na dirki so od Slovencev nastopili še Matej Mohorič, Primož Roglič in Domen Novak, ki je v dresu emiratov opravil ogromno dela za svojega kapetana v zadnji tretjini dirke.

Pogačar je prišel do že 11. zmage na največjih enodnevnih dirkah. Ob prvi zmagi na Sanremu ima še pet zmag po Lombardiji, tri v Liegeu in dve po Flandriji. Manjka mu le še slavje na tlakovani klasiki Pariz-Roubaix, ki bo naslednji od obeh velikih ciljev prvega dela sezone. Dirka bo na sporedu sredi aprila.