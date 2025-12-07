Še ena zmaga za Domna Prevca! Navdušen pa je lahko še zaradi ene stvari (VIDEO)

Svetovni prvak Domen Prevc (282,3 točke) je zmagovalec druge posamične tekme za svetovni pokal v poljski Wisli. V drugi seriji je napadel s četrtega mesta in na koncu za 0,9 točke ugnal Japonca Ryoyuja Kobayashija. Z drugo zaporedno zmago v Wisli je Prevc tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku pred rojakom Anžetom Laniškom, ki je bil danes osmi. Prevc je bil že v prvi seriji daleč najdaljši, a je pri 137 m komajda pristal in veliko točk izgubil zaradi slabših sodniških ocen. Za Kobayashijem je zaostajal 4,8 točke. V drugo je bil znova najdaljši s 132 metri in nato čakal na tekmece.

11. zmaga v karieri

Za njim sta zaostala Nemec Philipp Raimund (276,8), ki je bil na koncu tretji, več mest pa je izgubil domačin Piotr Žyla (268,4). Slednji je končal na sedmem mestu. Na vrhu je bil tako le še izjemni Japonec, po skoku, dolgem 129,5 m, pa so odločale malenkosti. Na koncu so bile desetinke na strani Prevca. Ta je slavil 11. zmago v karieri in drugo letos, skupno pa je bila to že 149. zmaga za slovenske smučarske skoke. Tudi v seštevku je Prevc napredoval na sam vrh in ima zdaj 470 točk. Drugi je v seštevku zdaj Anže Lanišek (265,9), ki je bil danes osmi, v seštevku pa je zdaj pri 438 točkah. Tretji je skupno Kobayashi, zbral je 406 točk.

Tretji Slovenec na tekmi Timi Zajc (118,7) je v prvi seriji skočil slabše in ostal brez finala trideseterice na končnem 31. mestu. Že pred tem sta v kvalifikacijah izpadla Rok Oblak in Žiga Jančar, ki sta zabeležila 53. oziroma 55. izid. Naslednja postaja za skakalce in skakalke bo nemški Klingenthal prihodnji konec tedna.